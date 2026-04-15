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Tamaulipas

Empresa Spellman en Matamoros reincorpora a 350 empleados

La Secretaría del Trabajo informó que, tras el incidente se logró establecer un convenio que permitió la recontratación inmediata de los trabajadores

  • 15
  • Abril
    2026

El secretario del Trabajo y Previsión Social, Luis Gerardo Illoldi Reyes, informó que, tras el incidente registrado en la planta Spellman en Matamoros, se logró establecer un convenio que permitió la recontratación inmediata de 350 trabajadores. 

“Con estas acciones es posible la continuidad operativa de la empresa, lo que permite a su personal mantenerse activo en instalaciones de otra planta y representa un avance en la recuperación económica y laboral de la región”, señaló. 

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Como parte de la mesa de diálogo realizada recientemente en Matamoros, se lograron condiciones laborales claras y seguras para los trabajadores, además de garantizar su certidumbre jurídica. 

El funcionario estatal señaló que, con esta acción, se logró reinstalar aproximadamente entre el 80 y el 85 por ciento de la plantilla laboral de Spellman, lo que representa un impacto positivo dentro del contexto que enfrenta la industria en la región.


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