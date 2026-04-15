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Finanzas

Apuestan por convertir gasolineras en centros de negocio

AMF será responsable de vincular a franquiciantes con las asociaciones estatales de Onexpo, además de garantizar estándares de operación y calidad

  • 15
  • Abril
    2026

Con el objetivo de diversificar ingresos y aprovechar el flujo constante de clientes, la Asociación Mexicana de Franquicias (AMF) y la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo (Onexpo) formalizaron una alianza para transformar estaciones de servicio en centros de negocio.

El acuerdo busca facilitar la instalación de más de 1,500 marcas de franquicia en alrededor de 14,000 gasolineras del país, conectando directamente a inversionistas con empresarios del sector energético.

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Este acuerdo encabezado por Betsy Eslava Altamirano, presidenta de la AMF, y José Gabriel Bravo Vera, vicepresidente de Onexpo Nacional, con el objetivo de impulsar la expansión de franquicias en espacios con infraestructura ya establecida.

“La combinación permite habilitar nuevos puntos de venta en espacios con demanda comprobada y alto flujo de visitantes”, afirmó Eslava Altamirano, al destacar que este modelo facilita la apertura de nuevas unidades comerciales.

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Como parte del convenio, la AMF será responsable de vincular a franquiciantes con las asociaciones estatales de Onexpo, además de garantizar estándares de operación y calidad en los negocios que se integren.

La alianza tendrá su primer ejercicio en la Convención Onexpo 2026, a celebrarse del 12 al 15 de mayo en Mérida, donde se espera la participación de más de 1,000 empresarios gasolineros, con giros como alimentos y bebidas, tiendas de conveniencia, salud, belleza y talleres mecánicos como los principales beneficiados.


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