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Tamaulipas

Arde tráiler cargado con carne en carretera Tampico-Mante

El siniestro provocó afectaciones a la circulación vial, mientras los cuerpos de emergencia realizaban las labores para sofocar el fuego

  • 22
  • Abril
    2026

Un tráiler que transportaba carne en paquetes fue consumido por el fuego la mañana de este miércoles sobre la carretera Tampico-Mante, a la altura del ejido Miradores, en el tramo con dirección de sur a norte, generando alarma entre automovilistas que circulaban por la zona.

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De acuerdo con los primeros reportes, la unidad procedía del estado de Veracruz y tenía como destino Monterrey, Nuevo León.

Presuntamente, un cortocircuito en el tablero provocó el inicio del incendio, el cual se propagó rápidamente sin que el operador pudiera contenerlo, pese a que intentó maniobrar para orillarse y evitar un incidente mayor.

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El conductor, un joven de 25 años, resultó afectado por inhalación de humo al intentar controlar las llamas; fue atendido en el lugar por personal de Bomberos de la zona norte de Altamira y posteriormente trasladado a la Unidad de Medicina Familiar número 16 del IMSS para su valoración médica.

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El siniestro, reportado como de gran magnitud en el sector Maclovio Herrera, provocó afectaciones a la circulación vial, mientras los cuerpos de emergencia realizaban las labores para sofocar el fuego y asegurar la zona; hasta el momento, las autoridades no han reportado más personas lesionadas.


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