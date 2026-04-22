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Tamaulipas

Recursos del Festival del Mar fueron para mejorar la playa

El tesorero municipal de Matamoros, Juan Carlos Rodríguez, aseguró que la totalidad de los recursos recaudados fueron usados en este espacio público

  • 22
  • Abril
    2026

El tesorero municipal de Matamoros, Juan Carlos Rodríguez, aseguró que la totalidad de los recursos recaudados durante el Festival del Mar, mediante el cobro voluntario en el acceso a la playa, fueron aplicados directamente en mejoras dentro del mismo espacio turístico.

El funcionario enfatizó que en las casetas de entrada se colocaron avisos visibles donde se especificaba que la aportación era completamente voluntaria. Sin embargo, reconoció que fue una mínima parte de los visitantes la que decidió contribuir.

Pese a ello, indicó que lo recaudado se destinó íntegramente a trabajos en la playa, entre los que destacan el mantenimiento de accesos, pintura, rehabilitación de alumbrado público, limpieza general, así como el equipamiento y mantenimiento de cabañas.

Rodríguez subrayó que cada peso obtenido fue invertido en el propio sitio, con el objetivo de mejorar las condiciones para los visitantes y fortalecer la infraestructura de este importante destino turístico de Matamoros.


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