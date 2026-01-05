Podcast
Tamaulipas

Aseguran auto robado con placas de Texas en Reynosa

Guardia Estatal detectó a un conductor bebiendo en la vía pública y, al revisar el vehículo, confirmó un reporte de robo vigente desde 2016

  • 05
  • Enero
    2026

Elementos de la Guardia Estatal aseguraron un vehículo con reporte de robo activo mientras realizaban recorridos de seguridad y vigilancia en la colonia Del Prado del municipio de Reynosa.

De acuerdo con el informe oficial, los efectivos detectaron que el conductor del automóvil se encontraba ingiriendo bebidas alcohólicas en la vía pública, motivo por el cual procedieron a marcarle el alto para realizar una revisión.

La unidad, que portaba placas de circulación del estado de Texas, fue verificada en las bases de datos correspondientes, donde se confirmó que contaba con un reporte de robo vigente desde el año 2016 en la ciudad de Reynosa.

Tras la confirmación del estatus legal del vehículo, tanto la unidad como el ciudadano fueron asegurados y puestos a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas.

Las autoridades reiteraron que este tipo de acciones forman parte de los operativos permanentes de vigilancia que se realizan en distintos sectores de la ciudad para prevenir delitos y fortalecer la seguridad pública.


