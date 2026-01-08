Podcast
Internacional

EUA analiza pagos millonarios para atraer a Groenlandia

Funcionarios de EUA discutieron ofrecer pagos directos a groenlandeses para impulsar su separación de Dinamarca, pese al rechazo del gobierno local

  • 08
  • Enero
    2026

Funcionarios estadounidenses han discutido el envío de pagos globales a los groenlandeses como parte de un intento por convencerlos de que se separen de Dinamarca y potencialmente se unan a Estados Unidos, según cuatro fuentes familiarizadas con el asunto.

Si bien la cifra exacta en dólares y la logística de cualquier pago no están claras, funcionarios estadounidenses, incluidos asesores de la Casa Blanca, han discutido cifras que van desde $10,000 hasta $100,000 dólares por persona, dijeron dos de las fuentes, que pidieron el anonimato para discutir deliberaciones internas.

La idea de pagar directamente a los residentes de Groenlandia, un territorio de ultramar de Dinamarca, ofrece una explicación de cómo Estados Unidos podría intentar "comprar" la isla de 57,000 habitantes, a pesar de la insistencia de las autoridades de Copenhague y Nuuk de que Groenlandia no está en venta.

Esta táctica se encuentra entre varios planes que la Casa Blanca está considerando para adquirir Groenlandia, incluyendo el posible uso del ejército estadounidense. Sin embargo, corre el riesgo de parecer excesivamente transaccional e incluso degradante para una población que desde hace tiempo debate su propia independencia y su dependencia económica de Dinamarca.

"Ya es suficiente... No más fantasías sobre la anexión", escribió el primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, en una publicación de Facebook el domingo después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volviera a decir a los periodistas que Estados Unidos necesitaba adquirir la isla.


