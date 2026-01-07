Podcast
MC condena al régimen de Maduro; rechaza intervención militar

Luis Donaldo Colosio condenó al régimen de Maduro en Venezuela, pero rechazó cualquier intervención militar extranjera en la sesión de la Comisión Permanente

El senador Luis Donaldo Colosio Riojas, a nombre del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, condenó al régimen de Nicolás Maduro por las violaciones sistemáticas a los derechos humanos en Venezuela, pero rechazó cualquier intervención militar extranjera.

Durante la sesión de la Comisión Permanente, el legislador señaló que reconocer la gravedad del régimen autoritario no implica justificar una acción armada.

“Reconocer ambas realidades no es una contradicción, sino una responsabilidad ética y política”, afirmó.

Colosio sostuvo que en Venezuela se han documentado crímenes de lesa humanidad, robo de elecciones y la anulación de la vía democrática, pero advirtió que “el uso ilegal de la fuerza, sin importar el fin que se invoque, atenta en contra del derecho internacional y pone en riesgo la estabilidad de toda la región”.

El senador subrayó que la democracia en el país sudamericano solo puede construirse desde su propio pueblo, con acompañamiento internacional y procesos electorales libres.

“Creer que una intervención militar traerá la paz o la democracia es ingenuo, es falaz”, sentenció.

Por último, Colosio Riojas hizo un llamado al gobierno de Claudia Sheinbaum a mantener una política exterior firme, basada en la defensa de los derechos humanos, el multilateralismo y la autodeterminación de los pueblos.


