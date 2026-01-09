Suben pasaje en Reynosa con camiones destrozados

El aumento en la tarifa del transporte público en Reynosa, que ahora alcanza los $14 pesos por viaje, ha encendido el malestar entre usuarios, quienes denuncian que el ajuste se impuso sin que existan mejoras visibles en el servicio ni en las condiciones de los camiones.

Pasajeros aseguran que el incremento resulta injustificado, ya que muchas unidades circulan en evidente deterioro: asientos rotos, falta de limpieza, fallas mecánicas constantes y un trato deficiente por parte de algunos operadores. A ello se suma que, pese al mayor cobro, los problemas cotidianos del servicio persisten.

Mónica, usuaria del transporte público, señaló que el aumento golpea directamente la economía familiar. “Como quiera los camiones están muy feos, no los arreglan y manejan muy mal. Antes pagaba $13 pesos y ahora $14, pero cuando tienes varios hijos el gasto se dispara. Así no se puede”, expresó.

La inconformidad también se extiende entre estudiantes, quienes denuncian la falta de criterios claros para aplicar la tarifa preferencial. José Guadalupe, estudiante, indicó que en muchos casos se les cobra el pasaje completo por no portar uniforme o credencial, pese a que el aumento aún no se aplica de forma uniforme en todas las rutas. “El cobro de $14 pesos sí es alto, y aun así no respetan los descuentos”, afirmó.

Otros usuarios advierten que el incremento, aunque aparentemente mínimo, representa una carga diaria que se acumula con el paso de las semanas. Además, señalan que las constantes descomposturas de los camiones provocan retrasos, pérdida de tiempo y mayores complicaciones para quienes dependen del transporte público.

En contraste, operadores del servicio argumentan que no es viable renovar las unidades mientras las vialidades de la ciudad continúen en mal estado. Baches, fugas de agua y calles deterioradas generan un desgaste acelerado de los camiones, elevan los costos de reparación y reducen su vida útil.

Sin embargo, los usuarios consideran que estos argumentos no justifican un aumento al pasaje sin una mejora tangible en el servicio. Ante ello, exigen a las autoridades una revisión estricta del transporte público y acciones concretas que garanticen unidades seguras, limpias y en condiciones dignas, pues el incremento al costo del pasaje, advierten, no puede seguir recayendo únicamente en el bolsillo de la ciudadanía.

