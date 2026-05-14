DIF Tamaulipas fortalece programa Lazos del Bienestar

El programa "Lazos del Bienestar", impulsado por el DIF Tamaulipas, se ha consolidado como una estrategia transversal clave para mejorar las condiciones de vida y fomentar entornos de paz en las zonas con mayor vulnerabilidad del estado.

Programa amplía cobertura en Tamaulipas

Mariela Benavides Espronceda, Directora de Atención a Población Prioritaria del DIF estatal, explicó que este esquema, que nació como un plan piloto en Ciudad Victoria durante 2023, ha logrado expandirse a 12 polígonos distribuidos en 10 municipios de la entidad, atendiendo directamente al 10% de la población tamaulipeca.

El éxito de "Lazos del Bienestar" radica en su enfoque multidisciplinario, donde participan dependencias como las Secretarías de Educación, Salud y General de Gobierno, además del IMSS-Bienestar, el ITEA y otras dependencias.

Servicios llegan directamente a colonias vulnerables

Entre los servicios que se llevan a las colonias destacan:

Corredores de salud: Atención integral a la mujer, medicina nutricional y farmacia.

Apoyos funcionales: Entrega de lentes graduados y aparatos auditivos.

Trámites: Servicios de Registro Civil y asesoría legal.

Benavides Espronceda, subrayó que el programa no impone soluciones, sino que responde a las peticiones ciudadanas mediante el fortalecimiento de redes comunitarias y diagnósticos participativos.

"Estamos respondiendo al llamado de la gente; cada proyecto de obra pública se lleva a cabo después de escuchar a la ciudadanía", afirmó la funcionaria. Como ejemplo, citó los trabajos en la colonia Pajaritos de Ciudad Victoria, donde actualmente se construye un Centro de Cuidados de la Secretaría del Bienestar, además de labores de rehabilitación de calles y colocación de luminarias, entre otros.

Inversión supera los 400 millones de pesos

A la fecha, el programa tiene presencia en Ciudad Victoria, Tampico, Ciudad Madero, Altamira, El Mante, Tula, San Fernando, Nuevo Laredo, Matamoros y Reynosa.

Con una inversión que supera los 400 millones de pesos, el Gobierno del Estado reafirma su compromiso de focalizar los recursos en quienes más lo necesitan, tanto en zonas rurales como en los sectores urbanos con mayores carencias.

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