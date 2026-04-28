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Tamaulipas

Bienestar Social refuerza brigadas por cambios administrativos

Las acciones se concentran en asegurar la distribución puntual de más de mil 800 despensas en esta región, priorizando a los sectores más vulnerables

  • 28
  • Abril
    2026

Luego de la confusión generada recientemente por el cambio de personal en colonias como Villa Esmeralda, La Joya y otros sectores del sur de Reynosa, brigadas de Bienestar Social intensificaron sus recorridos casa por casa para informar a la ciudadanía sobre la continuidad de los apoyos.

De acuerdo con los gestores, muchas familias apenas están conociendo el programa, por lo que se ha desplegado un trabajo directo en territorio para llevar el mensaje del Gobierno del Estado y garantizar que los beneficios lleguen a quienes más lo necesitan.

Pablo Rodríguez, director regional de Bienestar Social, señaló:

“La gente está sorprendida, porque apenas están escuchando acerca del programa, por eso nos damos a la tarea de ir casa por casa… para que sepan que no están solos y que vamos a seguir haciendo entrega de sus apoyos”.

Las acciones se concentran en asegurar la distribución puntual de más de mil 800 despensas en esta región, priorizando a los sectores más vulnerables y fortaleciendo la cercanía con la población mediante visitas domiciliarias.

Asimismo, se informó que aquellas personas que no se encuentren en su domicilio al momento de la visita pueden acudir directamente a las oficinas para realizar su trámite o recibir información.

Lizbeth Zamudio Balboa, delegada de Bienestar Social en Reynosa, indicó:

“Estamos en avenida Miguel Alemán, local 100, puerta uno, donde antes estaban los juzgados familiares… solo deben llevar copia de INE, CURP y comprobante de domicilio”.

Autoridades reiteraron el llamado a la población para mantenerse informada y aprovechar estos apoyos, así como acudir a los puntos de atención en caso de no haber sido localizados durante los recorridos.


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