Buscan fortalecer alumbrado público en Tamaulipas

Con el objetivo de transformar la infraestructura urbana y asegurar un uso responsable de los recursos, el Subsecretario de Electricidad y Energías Renovables, Roberto Manuel Rendón, presentó las acciones estratégicas que el Gobierno de Tamaulipas está implementando para fortalecer la eficiencia energética en los 43 municipios de la entidad.

El funcionario resaltó que la modernización del sistema de alumbrado no solo es una cuestión tecnológica, sino un compromiso con el bienestar de la población y la transparencia en el gasto público.

“Actualmente, muchos municipios operan con tecnologías obsoletas (sodio y aditivos metálicos) que implican un alto consumo, vida útil limitada y mantenimiento constante, por lo que la tecnología LED es hoy la única que cumple con la normatividad vigente que nos ofrece grandes beneficios como un menor consumo energético y encendido instantáneo, vida útil significativamente superior, reducción drástica en costos de operación y fallas”, señaló.

Además, se presentaron alternativas como luminarias solares para zonas sin red eléctrica y sistemas híbridos, que garantizan la iluminación constante adaptándose a las necesidades geográficas de cada región.

Como parte de esta estrategia, se llevaron a cabo cuatro sesiones informativas regionales en Matamoros, Victoria y Tampico, impartidas en coordinación con la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

El foco central fue la correcta ejecución del Censo de Alumbrado Público, una herramienta vital para:

Certeza en el cobro: Identificar luminarias, semáforos y cargas directas para evitar cobros incorrectos en la facturación.

Transparencia: Formalizar mediante convenios el número real de cargas instaladas.

Planeación: Facilitar el mantenimiento y futuras ampliaciones del servicio.

Se exhortó a los municipios a participar activamente en los levantamientos de campo y a notificar a la CFE cualquier cambio de luminarias en un plazo no mayor a siete días para mantener registros actualizados y pagos justos.

Uno de los anuncios más relevantes fue la convocatoria de apoyo de la Secretaría de Energía, dirigida especialmente a municipios con más de 25,000 habitantes.

Esta iniciativa ofrece oportunidades de inversión a fondo perdido para la modernización del sistema lumínico, permitiendo a los ayuntamientos renovar su infraestructura sin comprometer sus finanzas.

Finalmente, el Subsecretario recomendó a las administraciones municipales adquirir únicamente productos con certificados de conformidad y avalados por la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía (CONUEE).

El uso de equipos certificados garantiza que las pérdidas eléctricas se reduzcan (pasando de un 25% en sistemas ineficientes a solo un 10%), asegurando que la inversión se traduzca en un beneficio real y duradero para la ciudadanía.

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