Acuerdan EUA e Irán nueva ronda de diálogo en Islamabad

Estados Unidos e Irán acordaron continuar con una nueva ronda de negociaciones en Islamabad, luego de una pausa en los diálogos que buscan poner fin al conflicto iniciado el pasado 28 de febrero.

El anuncio fue confirmado por el gobierno iraní, que señaló que las conversaciones seguirán bajo la mediación de Pakistán, país que ha asumido un papel clave como facilitador del diálogo entre ambas naciones.

Retoman diálogo tras pausa con tensiones

De acuerdo con autoridades iraníes, la interrupción temporal se produjo en medio de desacuerdos entre las delegaciones, particularmente por lo que describieron como “demandas excesivas e irrazonables” por parte de Estados Unidos.

En ese contexto, fuentes cercanas a las negociaciones instaron a Washington a adoptar una postura más flexible, con el objetivo de avanzar hacia un entendimiento que permita reducir la tensión militar.

A pesar de la pausa, los equipos técnicos de ambos países mantuvieron el intercambio de documentos y propuestas, lo que permitió sostener el avance de las conversaciones en un nivel operativo.

Primer contacto de alto nivel en décadas

Las negociaciones en Islamabad representan un hecho relevante en la relación bilateral, al tratarse del encuentro cara a cara de mayor nivel entre Estados Unidos e Irán en décadas.

En el diálogo participan el vicepresidente estadounidense, JD Vance, y el presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, en un intento por acercar posiciones tras años de ruptura diplomática desde 1979.

El inicio de las conversaciones estuvo marcado por señales de “optimismo moderado”, con el intercambio de los primeros borradores de acuerdo entre ambas delegaciones.

Temas clave y diferencias persistentes

Entre los puntos centrales del diálogo destacan la seguridad regional, el levantamiento de sanciones económicas y el control de capacidades militares, temas en los que persisten diferencias importantes.

Estados Unidos busca garantías sobre estabilidad en rutas estratégicas y limitaciones en capacidades iraníes, mientras que Teherán exige alivio económico y reconocimiento de sus condiciones tras el conflicto.

Estas posturas han complicado el avance de las negociaciones, aunque ambas partes han mostrado disposición para continuar el proceso.

Trump minimiza resultados iniciales

El presidente estadounidense, Donald Trump, restó relevancia a los avances alcanzados hasta ahora, al señalar que las conversaciones aún no han derivado en conclusiones definitivas.

“Han estado reunidos durante muchas horas. Veremos qué pasa. Independientemente, nosotros ganamos”, declaró el mandatario antes de viajar a Florida.

Pakistán, pieza clave en la mediación

El papel de Pakistán ha sido fundamental para facilitar el acercamiento entre ambas partes, al fungir como anfitrión neutral en un momento de alta tensión internacional.

La mediación ha permitido mantener abiertos los canales de comunicación, incluso en momentos de desacuerdo, y ha contribuido a que el diálogo continúe pese a las diferencias.

Proceso abierto con alta incertidumbre

Si bien la reanudación de las negociaciones representa un avance, el proceso se mantiene en una etapa delicada, con un alto grado de incertidumbre sobre su desenlace.

Analistas consideran que el éxito de las conversaciones dependerá de la capacidad de ambas partes para reducir sus exigencias y construir acuerdos graduales que permitan consolidar el alto el fuego y avanzar hacia una solución de fondo.

Por ahora, la nueva ronda de negociaciones en Islamabad se perfila como un paso clave en un proceso que podría definir el rumbo del conflicto y su impacto en la estabilidad regional.

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