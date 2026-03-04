Podcast
Reporte Ciudadano
Tamaulipas

Camioneta cae al río en Victoria; madre e hija sobreviven

Un tractocamión impactó el vehículo y lo proyectó al río San Marcos; una madre y su hija fueron rescatadas y hospitalizadas

  • 04
  • Marzo
    2026

Esta mañana, una madre y su hija de nueve años sobrevivieron a un impactante accidente de tráfico en Ciudad Victoria. Las dos viajaban en una camioneta de norte a sur cuando, de manera repentina, el conductor de un tractocamión chocó por alcance su unidad, proyectándola hacia el lecho del río San Marcos.

El incidente ocurrió a la altura del Congreso del Estado, justo antes de llegar al puente vehicular sobre el Libramiento Naciones Unidas. Testigos presenciales alertaron a las autoridades a través del número de emergencias 911.

Al lugar del accidente arribaron rápidamente elementos de Protección Civil, Técnicos en Urgencias Médicas de Cruz Roja Delegación Victoria y personal del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM). Estos equipos brindaron los primeros auxilios y realizaron la extracción de las víctimas utilizando cuerdas y una camilla rígida. Posteriormente, madre e hija fueron trasladadas a un centro hospitalario para recibir atención especializada.

Este punto ha sido escenario de varios percances viales, convirtiéndose en uno de los más peligrosos de la capital del estado, a pesar de contar con los señalamientos y semáforos correspondientes.


