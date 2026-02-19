Podcast
Tamaulipas

Guardia Estatal refuerza operativos en Centrales de Autobuses

Elementos de la Guardia Estatal llevaron a cabo la revisión de autobuses pertenecientes a distintas líneas de transporte foráneo

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP), a través de la Guardia Estatal, reforzó los operativos para garantizar la tranquilidad y paz social en las Centrales de Autobuses de Tamaulipas, mediante el despliegue del Agrupamiento Canino en puntos de acceso y salida.

Despliegan binomio K-9 en Central de Ciudad Victoria

El operativo se realizó en la Central de Ciudad Victoria, la cual se encuentra en proceso de remodelación. En el lugar, el binomio K-9 “Max”, especializado en la detección de narcóticos, junto a su manejador, recorrió pasillos, sala de espera, andenes y áreas comunes para ubicar y asegurar posibles sustancias prohibidas.

Elementos de la Guardia Estatal llevaron a cabo la revisión de autobuses pertenecientes a distintas líneas de transporte foráneo, así como la inspección de equipajes.

Tras las acciones preventivas, se descartó la presencia de objetos constitutivos de delito en las unidades y pertenencias supervisadas.

La Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT) reiteró el llamado a la ciudadanía a comunicarse al 911 en caso de emergencia, como parte de las estrategias de prevención y atención inmediata.

 


