Comapa anuncia programa de apoyo para regularizar adeudos de agua

El gerente general de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Reynosa (Comapa), Felipe Chiu Vega, informó que el Gobierno Municipal de Reynosa autorizó un nuevo programa de apoyo dirigido a familias con adeudos en su recibo de agua, con el propósito de facilitar su regularización y evitar que el rezago continúe aumentando en la ciudad de Reynosa.

El funcionario explicó que este esquema contempla la posibilidad de establecer convenios de pago flexibles, ajustados a la situación de cada usuario, a fin de que las familias puedan ponerse al corriente y mantener activo su servicio. Señaló que la intención es ofrecer alternativas reales para que los ciudadanos puedan regularizarse y seguir adelante con sus pagos.

Apoyo inicial para sectores prioritarios

Detalló que, en una primera etapa, el programa está enfocado exclusivamente en trabajadores del sector salud, personal de educación y comerciantes ambulantes, al tratarse de sectores considerados prioritarios dentro de las acciones sociales impulsadas por la administración municipal.

Como parte de este beneficio, se otorgará un apoyo económico de 250 pesos que será aplicado de manera directa al recibo del agua, lo que permitirá disminuir el monto del adeudo y facilitar que los usuarios puedan continuar cubriendo sus pagos de forma ordenada.

Invitan a usuarios a regularizarse

Felipe Chiu Vega destacó que el éxito de este programa dependerá en gran medida de que las familias se acerquen a las oficinas de la dependencia para iniciar su proceso de regularización y aprovechar los beneficios disponibles.

Asimismo, indicó que, de obtener resultados positivos, existe la posibilidad de que este esquema de apoyo se amplíe gradualmente a otros sectores de la población, con el objetivo de beneficiar a más usuarios que enfrentan dificultades para cubrir el servicio.

El gerente general de COMAPA Reynosa subrayó que el programa permitirá establecer convenios de pago y brindar acompañamiento a los usuarios, al tiempo que invitó a los beneficiarios de los sectores de salud, educación y ambulantes a regularizarse y aprovechar el apoyo de 250 pesos aplicado directamente en su recibo de agua.

“Podemos hacer convenios de pago, cualquier situación, seguramente habrá una forma en que podamos apoyarlos para regularizarse y seguir adelante, y ahora, con el programa de apoyo del municipio para los sectores de enfermeros, todos los de salud, educación y ambulantes, se va a ir ampliando poco a poco este programa y ese apoyo también hay que aprovecharlo; regularícense y ese apoyo les puede servir para continuar pagando, es un apoyo de 250 pesos directamente en su recibo del agua”.

