Clima inestable sigue golpeando al campo de Tamaulipas

La producción de granos en el sur de Tamaulipas, particularmente la soya, enfrenta una marcada caída derivada de la irregularidad en las lluvias y las complicaciones climáticas que han afectado severamente al sector agrícola, generando incertidumbre económica entre los productores de la región.

José Enríquez, representante de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en Altamira, advirtió que la siembra de soya continúa en retroceso debido a que este cultivo depende en gran medida de condiciones hídricas estables, situación que no se ha presentado de forma favorable en los últimos ciclos agrícolas.

Explicó que, a diferencia del sorgo, que requiere menor cantidad de agua y puede desarrollarse incluso con humedad residual o lluvias moderadas, la soya demanda precipitaciones constantes para alcanzar niveles óptimos de producción, lo que ha incrementado considerablemente el riesgo para quienes apuestan por este cultivo.

"El soya sigue cayendo, no hay mucha producción por lo mismo; a veces llueve para sembrar, pero luego ya no vuelve a llover, y eso afecta mucho. Además, el precio no ayuda y la inversión es alta", señaló.

El líder campesino añadió que, además del problema de sequía, los excesos de lluvia también representan una amenaza, ya que cuando las precipitaciones son demasiado intensas pueden derribar los cultivos, ocasionando pérdidas significativas para los agricultores.

En contraste, indicó que el sorgo presenta mejores expectativas en este momento, con precios que rondan entre los 3 mil 600 y 3 mil 900 pesos por tonelada, mostrando una tendencia al alza que podría ofrecer cierto respiro a productores dedicados a este grano.

No obstante, enfatizó que la caída sostenida en la producción de soya refleja un deterioro importante en la diversidad agrícola de la zona sur de Tamaulipas, donde hace décadas la actividad granera tenía mayor fortaleza.

José Enríquez subrayó que la volatilidad climática, sumada a los altos costos de inversión y la falta de precios competitivos, mantiene en una situación vulnerable a los productores, quienes enfrentan cada vez mayores desafíos para sostener la rentabilidad de sus tierras.

La situación, dijo, obliga a muchos agricultores a migrar hacia cultivos menos riesgosos, modificando paulatinamente la dinámica productiva del campo tamaulipeco.

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