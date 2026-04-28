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Finanzas

Bajan gobierno y empresarios diésel a $27 pesos el litro

El Gobierno federal y los gasolineros acordaron este ajuste para reducir el precio a partir de la próxima semana pese a las presiones internacionales

  • 28
  • Abril
    2026

El Gobierno de Claudia Sheinbaum acordó con el sector gasolinero actualizar el llamado “pacto voluntario” con el objetivo de reducir aún más el precio del diésel, que se buscará ubicar en $27 pesos por litro a partir de la próxima semana.

El anuncio fue confirmado por Organización Nacional de Expendedores de Petróleo, cuyo presidente, Enrique Félix Robelo, explicó que la meta se alcanzaría con el respaldo de distintas dependencias y del sector energético.

“Pues la propuesta es llegar a los $27 pesos para la semana que entra con un apoyo ahí de todas las dependencias involucradas y el sector petrolero”, señaló tras una reunión en Palacio Nacional.

El acuerdo representa un nuevo ajuste dentro de la estrategia gubernamental para contener el precio del combustible. Inicialmente, el diésel se había fijado en $28.50 pesos por litro, posteriormente bajó a $28.28 y luego a $28 pesos, en un proceso escalonado que ahora busca profundizarse.

El contexto internacional ha sido determinante para este pacto, pues desde finales de febrero, los precios de los combustibles han registrado incrementos derivados del conflicto en Medio Oriente y el cierre del Estrecho de Ormuz, por donde transita cerca del 25% del suministro mundial de hidrocarburos.

Para mitigar estos efectos, el gobierno federal ha implementado medidas como incentivos al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, así como descuentos en las terminales de almacenamiento y reparto de Petróleos Mexicanos.

Durante las mesas de negociación, los empresarios gasolineros expusieron las dificultades para cumplir con los precios objetivo, especialmente en el caso de estaciones pequeñas que enfrentan limitaciones logísticas y de distribución.

A diferencia de los grandes consorcios, estos negocios no cuentan con economías de escala, lo que complica absorber los costos del combustible. Factores como la lejanía de los centros de distribución y los gastos de transporte influyen directamente en el precio final.

El sector destacó la apertura del gobierno, con la participación de instancias como la Procuraduría Federal del Consumidor, para atender estas problemáticas y buscar soluciones que permitan avanzar en la reducción del precio sin afectar la operación de las estaciones de servicio.


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