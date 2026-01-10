Cronología de presunta violación contra dos doctoras en Victoria

Se registró un caso de agresión sexual en contra de dos doctoras residentes en el Hospital Infantil de Tamaulipas.

Las doctoras, presuntamente drogadas, son víctimas de un ataque sexual mientras dormían en un cuarto de descanso.

Versión de testigos

Una trabajadora del hospital, que pidió mantener su identidad en secreto, relata que una de las doctoras despierta al sentir la presencia de un hombre.

Este se presenta como un familiar que busca a un paciente, a lo que la doctora responde que no hay pacientes en el área. Ambas doctoras, al despertar, se encuentran con el hombre con los pantalones abajo.

Revisión de cámaras

Las doctoras revisan las cámaras de seguridad y descubren que el presunto agresor estuvo con ellas durante una hora y 20 minutos, lo que genera pánico entre las afectadas.

Denuncia

Las doctoras comentan lo sucedido a otro médico, quien sugiere entregar un escrito al director del hospital. El Dr. Plasencia, al recibir la denuncia, minimiza el incidente al afirmar que "no les pasó nada".

Acciones de la Fiscalía

Como parte de las acciones en la Carpeta de Investigación abierta, la fiscalía general de Justicia del Estado de Tamaulipas, a través de la Fiscalía Especializada en Delitos contra Niñas, Niños y Adolescentes y Delitos contra las Mujeres por Razones de Género (Fennam), ejecuta una orden de aprehensión contra Carlos “G”, alias “La Rana”, identificado como el probable responsable del delito de violación.

Aprehensión

Agentes de la Policía de Investigación aprehenden a Carlos “G” y lo ponen a disposición de un Juez de Control, quien resolverá su situación jurídica conforme a derecho.

La fiscalía general de Justicia del Estado de Tamaulipas reafirma su compromiso de garantizar el acceso a la justicia, el debido proceso, la verdad y la reparación del daño a las víctimas.

Carlos “G”, Alias La Rana”, se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad por autoridad judicial, de acuerdo con el Artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP).

Carlos "La Rana" Gorham es un boxeador profesional de Ciudad Victoria, conocido por su carrera en el deporte de las orejas de coliflor.

Ha sido campeón superligero de la Federación de Comisiones de Box Profesional, (Fecombox) en 2015 y ha participado en varias peleas destacadas en las que ha puesto en alto el nombre de Ciudad Victoria y de Tamaulipas.

