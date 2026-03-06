Alcaldes de Reynosa e Hidalgo encabezan Abrazo Internacional

En el puente internacional que conecta a Reynosa con Hidalgo se llevó a cabo la tradicional ceremonia del Abrazo Internacional entre el mayor de Hidalgo, Sergio Coronado, y el alcalde de Reynosa, Carlos Víctor Peña Ortiz, un acto simbólico que se realiza desde hace más de 50 años en este cruce fronterizo.

Durante la ceremonia de este año también se abordó el contexto internacional y los conflictos bélicos que enfrenta Estados Unidos en otras regiones del mundo.

Contingente de Texas no cruzó a Reynosa por restricciones

En esta ocasión, la ceremonia tuvo una particularidad histórica, ya que por primera vez en cinco décadas el contingente del Valle de Texas no cruzó hacia territorio de Reynosa.

Esta decisión se dio debido a las restricciones de viaje que el gobierno de Estados Unidos mantiene vigentes para sus ciudadanos respecto a traslados hacia el estado de Tamaulipas.

Autoridades destacan diálogo y cooperación en la frontera

Durante su mensaje, el edil de Hidalgo destacó que, mientras en otras partes del mundo prevalecen los conflictos, en la frontera se privilegia el diálogo y la cooperación entre comunidades.

“Mientras en otros lugares despegan aviones de combate, nosotros aterrizamos ideas; en otras partes prevalece la confrontación, aquí optamos por el diálogo. Mientras el mundo observa crecientes tensiones, nuestras comunidades demuestran con hechos la cooperación y la unidad”.

Reynosa e Hidalgo mantienen vínculos sociales y comerciales

Las ciudades de Reynosa e Hidalgo mantienen estrechos vínculos familiares, sociales y comerciales. El puente internacional que une a ambas localidades es transitado diariamente por miles de personas que cruzan para acudir a escuelas, centros de trabajo y negocios en ambos lados de la frontera.

Por ello, el mensaje emitido durante la ceremonia fue dirigido tanto a las capitales de México como a las de Estados Unidos.

Alcalde de Reynosa destaca dinámica particular de la frontera

En ese sentido, el alcalde de Reynosa subrayó que la dinámica fronteriza es distinta a la percepción que muchas veces se tiene desde los centros políticos de ambos países.

“Este mensaje va para los que quieran seguir polarizando, los que no nos entienden a veces en Washington, D.C., y en la Ciudad de México. Algo que no se dan cuenta es que aquí en la frontera se maneja diferente, que aquí al final de cuentas somos una misma región que va a estar siempre trabajando de la mano por el bienestar de los dos lados de la frontera y que compartimos todo: religión, cultura, seguridad, economías y familias”.

Abrazo Internacional simboliza cooperación ante retos comunes

Desde las inmediaciones del puente internacional, ambos mandatarios municipales también recordaron los retos y desafíos que enfrentan las ciudades fronterizas, al señalar que muchas de las decisiones tomadas a nivel nacional impactan directamente en las comunidades ubicadas a ambos lados del río Bravo.

En su intervención, Sergio Coronado señaló que el Abrazo Internacional representa más que un acto simbólico, ya que refleja el compromiso compartido para enfrentar los desafíos de la región.

“No es un acto ceremonial ni una formalidad, sino una responsabilidad compartida y urgente. Enfrentamos retos comunes que no conocen fronteras: seguridad pública, infraestructura moderna, crecimiento ordenado, movilidad eficiente y desarrollo sostenible. Ninguno de estos desafíos puede resolverse de manera aislada, sólo juntos podemos superarlo”.

Relación fronteriza permanece más allá de los gobiernos

Finalmente, el tema de las políticas migratorias aplicadas en Estados Unidos fue abordado por el alcalde de Reynosa, quien consideró que estas decisiones responden a gobiernos con periodos definidos, mientras que la relación entre las comunidades fronterizas permanece.

“Vemos las guerras, vemos las políticas exteriores que a veces pueden causar mucha atención, pero todo eso que vemos en las redes sociales y en los medios es pasajero, porque son gobiernos que tienen un inicio y un término. Pero lo que se queda aquí en la frontera somos nosotros, son ustedes, que al final de cuentas vamos a estar aquí pase el gobierno que esté, eso no importa”.

