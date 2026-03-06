Hombre muere al caer al canal Rodhe en Reynosa

La tarde del jueves se registró una tragedia en la ciudad de Reynosa, luego de que un hombre perdiera la vida tras caer a las aguas del canal Rodhe, presuntamente a consecuencia de una fuerte ráfaga de viento.

Autoridades recibieron el reporte durante la tarde

De acuerdo con los reportes, fue alrededor de las 2:30 de la tarde cuando autoridades y unidades de emergencia recibieron el aviso sobre la presencia del cuerpo de una persona en el canal. A pesar de la rápida movilización de los cuerpos de auxilio, al arribar al lugar confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales.

Viento habría provocado la caída al canal

Vecinos del sector señalaron que momentos antes el hombre caminaba por el bordo del canal cuando una fuerte ráfaga de viento, característica de esta región fronteriza, provocó que su sombrero saliera volando. Al intentar recuperarlo y acercarse a la orilla, otra ráfaga lo habría desestabilizado, provocando que cayera a las aguas caudalosas, de donde ya no logró salir.

Joaquín Rodríguez, testigo de lo ocurrido, relató la versión que circuló entre quienes se encontraban en el lugar.

“El aire, según dicen que fue el aire que lo dominó y cayó; según la versión le tumbó el sombrero y al quererlo agarrar el aire lo dominó y cayó al agua”.

Tras el fallecimiento del hombre, autoridades iniciaron una carpeta de investigación para realizar las diligencias correspondientes en el área y esclarecer con precisión cómo ocurrieron los hechos.

Vecinos señalan falta de protección en el bordo

Habitantes de la colonia Loma Linda expresaron además su preocupación por las condiciones del lugar, al señalar que el bordo del canal carece de medidas de protección adecuadas para los peatones.

“No hay nada, lamentable realmente, está muy bajito; que le subieran ahí de fierro o un medio metro más para protección del peatón”, señaló Joaquín Rodríguez.

El área cuenta con barandal de baja altura

Los hechos ocurrieron en el sitio conocido como el “puente viejo” de la colonia Loma Linda, donde vecinos indicaron que el área únicamente cuenta con un barandal de aproximadamente 70 centímetros de altura, lo que consideran insuficiente para prevenir accidentes.

Habitantes piden reforzar medidas de seguridad

Felipe Páez, residente del sector, pidió a las autoridades reforzar las medidas de seguridad en ese punto.

“Que le pongan más protección aquí, mira nada más cómo está, está muy peligroso; yo soy de aquel lado de la colonia Loma Linda”.

Los habitantes del sector advirtieron que, ante los fuertes vientos que suelen presentarse en la ciudad, es necesario mejorar la infraestructura de seguridad en el bordo del canal para evitar que una tragedia similar vuelva a ocurrir.

