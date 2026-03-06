Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
Whats_App_Image_2026_03_06_at_4_58_47_PM_dbd8cf806b
Tamaulipas

Hombre muere al caer al canal Rodhe en Reynosa

Los habitantes del sector advirtieron que, ante los fuertes vientos que suelen presentarse en la ciudad, es necesario mejorar la infraestructura de seguridad

  • 06
  • Marzo
    2026

La tarde del jueves se registró una tragedia en la ciudad de Reynosa, luego de que un hombre perdiera la vida tras caer a las aguas del canal Rodhe, presuntamente a consecuencia de una fuerte ráfaga de viento.

Autoridades recibieron el reporte durante la tarde

De acuerdo con los reportes, fue alrededor de las 2:30 de la tarde cuando autoridades y unidades de emergencia recibieron el aviso sobre la presencia del cuerpo de una persona en el canal. A pesar de la rápida movilización de los cuerpos de auxilio, al arribar al lugar confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales.

Viento habría provocado la caída al canal

Vecinos del sector señalaron que momentos antes el hombre caminaba por el bordo del canal cuando una fuerte ráfaga de viento, característica de esta región fronteriza, provocó que su sombrero saliera volando. Al intentar recuperarlo y acercarse a la orilla, otra ráfaga lo habría desestabilizado, provocando que cayera a las aguas caudalosas, de donde ya no logró salir.

Joaquín Rodríguez, testigo de lo ocurrido, relató la versión que circuló entre quienes se encontraban en el lugar.

“El aire, según dicen que fue el aire que lo dominó y cayó; según la versión le tumbó el sombrero y al quererlo agarrar el aire lo dominó y cayó al agua”.

Tras el fallecimiento del hombre, autoridades iniciaron una carpeta de investigación para realizar las diligencias correspondientes en el área y esclarecer con precisión cómo ocurrieron los hechos.

Vecinos señalan falta de protección en el bordo

Habitantes de la colonia Loma Linda expresaron además su preocupación por las condiciones del lugar, al señalar que el bordo del canal carece de medidas de protección adecuadas para los peatones.

“No hay nada, lamentable realmente, está muy bajito; que le subieran ahí de fierro o un medio metro más para protección del peatón”, señaló Joaquín Rodríguez.

El área cuenta con barandal de baja altura

Los hechos ocurrieron en el sitio conocido como el “puente viejo” de la colonia Loma Linda, donde vecinos indicaron que el área únicamente cuenta con un barandal de aproximadamente 70 centímetros de altura, lo que consideran insuficiente para prevenir accidentes.

Habitantes piden reforzar medidas de seguridad

Felipe Páez, residente del sector, pidió a las autoridades reforzar las medidas de seguridad en ese punto.

“Que le pongan más protección aquí, mira nada más cómo está, está muy peligroso; yo soy de aquel lado de la colonia Loma Linda”.

Los habitantes del sector advirtieron que, ante los fuertes vientos que suelen presentarse en la ciudad, es necesario mejorar la infraestructura de seguridad en el bordo del canal para evitar que una tragedia similar vuelva a ocurrir.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2026_03_07_at_3_07_00_PM_2_e6f98a6b25
Reynosa reconoce a Sonia Faz de Garza por su labor altruista
Whats_App_Image_2026_03_05_at_3_14_04_PM_8db264c1c7
Colectivos feministas preparan marcha pacífica en Reynosa
Whats_App_Image_2026_03_04_at_3_11_45_PM_689116235a
Reynosa impulsa la colecta anual 2026 de la Cruz Roja
publicidad

Últimas Noticias

IMG_1114_871b36227c
IEC ordena retirar propaganda de Morena con silueta de Sheinbaum
ea858e33_5e0f_4509_90aa_b07b66588b8c_3bc53421fe
Se registra nuevo conato de incendio en la empresa Tupy Saltillo
2026_03_07_Vivienda_para_el_Bienestar_Teca_mac_Estado_de_Me_xico_03_HC_3013202809
Entrega Sheinbaum 500 escrituras y 447 condonaciones a mujeres
publicidad

Más Vistas

fiscalia_tanda_d97ad45fd7
Identifica Fiscalía a responsables de fraude por tanda millonaria
deportes_mikel_arriola_8b13dc7097
México buscará ser sede del Mundial de Clubes 2029: Mikel Arriola
Captura_de_pantalla_2026_03_05_210100_3977e0a3ca
Incendio en obra de Línea 6 del Metro genera movilización
publicidad
×