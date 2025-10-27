Don Francisco como ejemplo de éxito; produce flor de cempasúchil

En el Ejido Libertad del municipio de Victoria, don Francisco Estrada Ruiz ha demostrado ser un ejemplo de resiliencia y dedicación en la producción de flor de cempasúchil.

Con más de 30 años de experiencia, ha logrado sembrar una hectárea y media de esta flor emblemática, a pesar de las dificultades que ha enfrentado.

“Hay años buenos y otros con complicaciones; no es tan fácil cultivarlas porque en ocasiones por las altas temperaturas hay que aplicarles fertilizantes y foliares, lo que incrementa los costos para lograr una buena cosecha”.

En este año, Don Francisco Estrada junto con otros dos productores en la misma zona, fueron muy bendecidos por las intensas lluvias, las que facilitaron que la planta creciera hasta dos metros con flores más grandes y fuertes.

“Lo importante es no darse por vencido, confiar en lo que uno hace y animarse a invertir; les digo a mis compañeros productores, anímense, tenemos todo, tierra, agua suficiente y las ganas de lograrlo”.

Tan solo en su parcela, Francisco Estrada genera 6 empleos directos y otros indirectos, en el corte y amarre de los manojos de flor. Y aunque Tamaulipas no figura en el aporte a la producción nacional, es sin duda un buen comienzo con este ejemplo de éxito.

Ventajas de la Producción Local

La producción de cempasúchil en Ciudad Victoria tiene varias ventajas, incluyendo:

Reducción de Costos: Al producir la flor localmente, se reducen los costos de transporte y comercialización, lo que beneficia al público.

Apoyo a la Economía Local: La producción de cempasúchil genera empleos e ingresos para las familias productoras, lo que contribuye al desarrollo económico de la región.

Preservación de la Tradición: La producción de cempasúchil es una tradición importante en México, y su cultivo en Ciudad Victoria ayuda a preservar esta herencia cultural.

Desafíos y Logros

A pesar de las dificultades que ha enfrentado, don Francisco Estrada ha logrado producir cempasúchil de alta calidad. Su experiencia y dedicación son un ejemplo para otros productores, y su contribución a la producción nacional de cempasúchil.

La producción de cempasúchil en Ejido Libertad de Ciudad Victoria es un ejemplo de cómo la resiliencia y la dedicación pueden llevar al éxito, incluso en un entorno desafiante. La producción local de esta flor emblemática no solo beneficia al público, sino que también contribuye al desarrollo económico y la preservación de la tradición en la región.

Producción Nacional de Flor de Cempasúchil

La producción nacional de flor de cempasúchil ha experimentado un crecimiento significativo en los últimos años. En 2024, la producción nacional de flor de cempasúchil fue de 20 mil toneladas, lo que equivale a 520 mil manojos.

Los principales productores de cempasúchil en México son:

Puebla: 1,606 hectáreas sembradas

Tlaxcala: 115.5 hectáreas sembradas

Hidalgo: 116.5 hectáreas sembradas

San Luis Potosí: 100 hectáreas sembradas

Guerrero: 89.37 hectáreas sembradas

