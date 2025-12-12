Inauguran monumental Virgen del Chorrito como atractivo turístico
La artista victorense Elizabeth Pesquera Caballero diseñó y coordinó la obra, que se espera el impulso del turismo religioso
La Virgen del Chorrito, llamada "Virgen de la Misericordia", fue entregada a la sociedad este viernes ante la presencia de autoridades estatales y municipales encabezadas por el gobernador Américo Villarreal Anaya.
La imagen de más de 32 metros de altura, está hecha de acero inoxidable y cuenta con un detalle único: sus pupilas fueron bendecidas por el Papa León XIV en el Vaticano.
Un proyecto con historia
La construcción de esta escultura es un proyecto que se remonta a más de 30 años, cuando el exgobernador Américo Villarreal Guerra promovió la dotación de infraestructura en este lugar.
La artista victorense Elizabeth Pesquera Caballero diseñó y coordinó la obra, que se espera impulse el turismo religioso y fortalezca la identidad espiritual de la región.
Características de la escultura
- Altura: 32 metros
- Material: Acero inoxidable
- Pupilas: Bendecidas por el Papa León XIV
- Estructura: 10 piezas ensambladas en sitio
Esta obra monumental impulsará el turismo religioso en el noreste mexicano y el valle de Texas, y fortalecerá la economía local.
Desde temprana hora, cientos de feligreses arribaron a este centro religioso y posterior al corte del listón asistieron a la Santa Misa oficiada por el obispo de la diócesis de Victoria, Oscar Tamez Villarreal.
