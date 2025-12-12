Podcast
Tamaulipas

Comerciantes alertan por posibles fraudes en cajeros automáticos

El presidente Ramón Gómez Narváez explicó que los delincuentes aprovechan descuidos para instalar mecanismos que impiden la salida del dinero

  • 12
  • Diciembre
    2025

Comerciantes de la zona sur de Tamaulipas emitieron una alerta preventiva, ante el riesgo de engaños y fraudes en cajeros automáticos, luego de que se detectaran intentos de estafa mediante la colocación de dispositivos ilegales para clonar o bloquear tarjetas bancarias y despojar del dinero a los cuentahabientes; la advertencia cobra relevancia en esta temporada, cuando aumenta el retiro de efectivo por compras y compromisos familiares.

El presidente de la Unión de Locatarios del Mercado 18 de Marzo, Ramón Gómez Narváez, también asesor de SECTUR, explicó que los delincuentes aprovechan descuidos para instalar mecanismos que impiden la salida del dinero o copian la información de las tarjetas, generando un daño patrimonial directo a personas que acuden a retirar su salario o pensión. 

Señaló que, aunque los bancos emiten recomendaciones en pantalla, es fundamental que las instituciones financieras refuercen la supervisión diaria de los cajeros para detectar cualquier anomalía a tiempo.

Gómez Narváez llamó a la ciudadanía a extremar precauciones, evitar acudir a cajeros en horarios nocturnos o de madrugada, no permitir la cercanía de extraños y desconfiar de personas que se hacen pasar por empleados bancarios. 

Explicó que recientemente se tuvo conocimiento de al menos un caso confirmado de intento de fraude en un cajero, detectado y retirado hace aproximadamente diez días, lo que refuerza la necesidad de mantener la vigilancia y la prevención activa.

 


