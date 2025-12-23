Podcast
Tamaulipas

Iglesia cristiana entregará 20 mil regalos en Tamaulipas

La comunidad cristiana prepara la entrega de más de 20 mil regalos y útiles escolares para niños de escasos recursos en el altiplano y zona centro de Tamaulipas

  • 23
  • Diciembre
    2025

La comunidad cristiana de Ciudad Victoria se prepara para entregar más de 20 mil regalos y artículos escolares en beneficio de niñas y niños de escasos recursos en la región del altiplano tamaulipeco y zona centro de Tamaulipas, en lo que representa una iniciativa que busca llevar alegría a los menores en situación vulnerable.

“Y solamente vamos a esperar el día 10 de enero para llevar alegría, felicidad y para llevar sonrisas a 20 mil niños tamaulipecos, agradecemos todo el apoyo para cumplir con este objetivo”, dijo Héctor Pérez Rocha. 

391128fc-42df-4014-881e-0078d9cdd8a7.jfif

El Pastor de la Iglesia “Amistad Cristiana”, de Victoria, anunció que los apoyos se distribuirán a partir del 10 de enero de 2026, a través de las 200 iglesias ubicadas en al menos en 15 municipios del estado. 

“Y ahí es donde se van a dispersar todos los apoyos, principalmente a niños de escasos recursos de estos municipios y para nosotros es una gran bendición poder gestionar todo esto porque es una gestión que hacemos año con año”, señaló.  

374ccc0c-431d-4803-b893-3dd85f5902b7.jfif

En conferencia de prensa, Pérez Rocha resaltó el esfuerzo y el compromiso de la comunidad por apoyar a quienes más lo necesitan, asegurando que cada niño reciba un poco de alegría y esperanza en su vida.

“Ese día 10 d enero en las 200 iglesias que están participando habrá una fiesta simultánea, algunas van a ser en la mañana, otras la medida, otras en la tarde, pero ese día habrá 20 mil sonrisas de niñas y niños”, concluyó.


