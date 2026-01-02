Podcast
Tamaulipas

Reportan en Llera llegada del gusano barrenador del ganado

El hallazgo fue validado por el Senasica luego de que el caso se registrara el 27 de diciembre en un animal de seis días de nacido con una lesión en el ombligo

  • 02
  • Enero
    2026

Autoridades federales sanitarias confirmaron el primer caso de gusano barrenador del ganado (Cochliomyia hominivorax) en Tamaulipas, tras la detección del parásito en un becerro recién nacido en el municipio de Llera de Canales. 

El hallazgo fue validado por el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), luego de que el caso fuera registrado el 27 de diciembre de 2025 en un animal de seis días de nacido que presentaba una lesión en el ombligo.

De mantenerse sin nuevos reportes en los próximos quince días, Tamaulipas podría volver a obtener su estatus sanitario y con ello reactivar la exportación de becerros a Estados Unidos, informó el secretario Antonio Varela Flores. 

Ante este escenario, en semanas recientes se reforzaron las acciones de control mediante la liberación de moscas estériles, una estrategia clave para frenar la propagación del gusano barrenador. Especialistas de la Sader y de la Unión Ganadera Regional de Tamaulipas han advertido en reuniones con asociaciones ganaderas que las larvas pueden desplazarse hasta dos kilómetros por día, lo que mantiene en alerta al sector pecuario.

Aun con la preocupación existente, los productores han mostrado confianza durante las asambleas, al contar con experiencia y protocolos sanitarios bien conocidos para proteger sus hatos, prácticas que fueron transmitidas y aplicadas con éxito por generaciones anteriores de ganaderos.

La autoridad, también informó que la madre de la cría no tiene antecedentes de haber sido movilizada de la región cañera, manguera y citricultora, ni destaca por la producción pecuaria.


