Fin de año deja incendios y lesionados en el sur de Tamaulipas

El cierre del 2025 y el arranque del 2026 estuvieron marcados por una intensa actividad de los cuerpos de emergencia en la zona sur de Tamaulipas, debido a incendios, accidentes vehiculares y personas lesionadas por el uso de pirotecnia.

En Ciudad Madero, el director de Protección Civil, Ricardo Aguirre, informó que durante las últimas horas del año y la madrugada del primero de enero se atendieron siete incendios, tanto en casas habitación como en pastizales, además de un choque por alcance; en estos hechos, seis personas presentaron crisis nerviosa, sin que se reportaran lesionados de gravedad.

Las autoridades señalaron que algunos de los incendios habrían sido provocados por cohetes y cortocircuitos, registrándose afectaciones como el incendio de sillones en terrazas, vehículos y áreas de zacatales; en todos los casos atendidos en este municipio, solo se registraron daños materiales.

Asimismo, personal de Protección Civil realizó recorridos preventivos durante la madrugada en la escollera y distintos tramos del bulevar Costero, donde se detectó la presencia de familias completas, incluidos menores, sin que se reportaran incidentes mayores.

A estos hechos se sumaron emergencias en el municipio de Altamira, donde se reportó el incendio de un vehículo presuntamente causado por un cohetón en la zona centro, así como incendios de pastizales, un cuarto de madera y diversos accidentes vehiculares.

El caso más grave se registró cuando un hombre resultó lesionado por pirotecnia, luego de que presuntamente otras personas le arrojaron un artefacto explosivo, provocándole quemaduras de segundo y tercer grado en brazos y manos, por lo que fue necesaria la intervención de paramédicos de la Cruz Roja.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía a evitar el uso de pirotecnia, al advertir que este tipo de prácticas continúan generando riesgos para la población y movilizaciones constantes de los cuerpos de emergencia.

