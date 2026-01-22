Podcast
circulacion_billetes_falsos_tamaulipas_ba58c66984
Tamaulipas

Inquieta circulación de billetes falsos al sur de Tamaulipas

Comerciantes detallaron que el monto de la pérdida económica asciende a aproximadamente 300 pesos, al considerar tanto el producto como el cambio entregado

  • 22
  • Enero
    2026

La circulación de billetes falsos ha comenzado a generar preocupación entre comerciantes de la zona sur de Tamaulipas, luego que un locatario del mercado de Santander, en el municipio de Altamira, resultara afectado por este tipo de delito.

El comerciante Roberto Cruz Mansillas, propietario de un local dedicado a la venta de miel  y chorizo, en dicho centro de abasto, informó que el pasado lunes fue víctima del pago con un billete falso por parte de una clienta que adquirió un litro de miel.

circulacion-billetes-falsos-tamaulipas.jpg

Explicó que, debido a que se encontraba atendiendo otras actividades en ese momento, recibió el billete y entregó cambio en efectivo sin verificarlo de inmediato.

Fue minutos después cuando, al revisar el dinero con un plumón detector, se percató de que el billete era apócrifo; para entonces, la mujer ya se había retirado del lugar.

El comerciante detalló que el monto de la pérdida económica asciende a aproximadamente 300 pesos, considerando el producto entregado y el efectivo dado como cambio.

circulacion-billetes-falsos-tamaulipas.jpg

Tras lo ocurrido, elementos de la Guardia Estatal y otras autoridades acudieron al mercado para tomar conocimiento de los hechos y levantar el acta correspondiente; además, otros locatarios señalaron que, al parecer, dos mujeres habrían intentado realizar operaciones similares en otros negocios del mismo mercado, e incluso se reportó el presunto robo de un perfume.

Comparten imagen de presunta responsable

Cruz Mansillas indicó que cuentan con cámaras de videovigilancia, de las cuales se obtuvo una imagen de la presunta responsable, misma que fue compartida entre los comerciantes del mercado y difundida en redes sociales para alertar al gremio.

circulacion-billetes-falsos-tamaulipas.jpg

Ante esta situación, el afectado exhortó a sus compañeros comerciantes a extremar precauciones, verificar cuidadosamente los billetes recibidos y utilizar de manera constante los detectores, a fin de evitar mayores pérdidas y prevenir que este tipo de hechos se repitan en la zona.

 


