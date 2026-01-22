Podcast
Tamaulipas

SEDUMA fortalece alianzas para transformar la movilidad regional

Dichas asociaciones buscan crear una nueva ruta que exitienda la movilidad en municipios como Tampico, Ciudad Madero y Altamira

  • 22
  • Enero
    2026

La secretaria de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Karina Lizeth Saldívar Lartigue, dijo que se registra un considerable avance en los proyectos de movilidad en Tamaulipas, principalmente en municipios como Nuevo Laredo, Tampico y Victoria. 

Buscan formar nueva ruta con Sistema BRT

Dijo que dentro de los proyectos prioritarios impulsados por el gobernador Américo Villarreal Anaya, en especial el Sistema BRT (Bus Rapid Transit–Autobús de Tránsito Rápido), proyecto que representa una nueva forma de movilidad para Tampico, Ciudad Madero y Altamira. 

“Estas acciones reducen los tiempos de traslado y se ofrece un transporte más seguro, accesible y eficiente para la población. Se trata de una acción estratégica que conecta mejor a las ciudades y responde a las necesidades reales de quienes se trasladan todos los días para trabajar, estudiar o acceder a servicios”, señaló. 

seduma-fortalece-alianzas-movilidad-tamaulipas.jpg

Saldívar Lartigue resaltó que, además de su impacto social, el BRT será un detonador económico que genera empleo, impulsa la inversión y fortalece la competitividad regional. 

La funcionaria estatal reiteró que existe una tarea permanente de trabajar de la mano con los gobiernos municipales y la sociedad para que el desarrollo en Tamaulipas sea equilibrado y con sentido social, especialmente en una región estratégica como la zona sur del estado.

También te recomendamos: SSPT ampliará vigilancia en carreteras fronterizas en 2026


