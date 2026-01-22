Recauda Tamaulipas $200 millones por licencias de alcoholes

La recaudación por concepto de licencias de alcoholes en Tamaulipas ha alcanzado a la fecha un 12 por ciento de la meta establecida, lo que representa $28 millones de pesos.

El secretario de Hacienda, Carlos Irán Ramírez, expresó que se espera llegar a los $200 millones de pesos en este 2026, cifra similar al año inmediato anterior.

Carlos Irán Ramírez dijo que organismos como la Cámara Nacional de la Industria de Alimentos Condimentados (CANIRAC) han solicitado un descuento o pago en parcialidades, lo que se está analizando.

“El tema debe analizarse de manera coordinada con los distintos sectores productivos, como ocurrió recientemente en el ámbito del transporte público, donde se autorizó el pago de derechos en tres parcialidades mediante un decreto emitido por la Secretaría General de Gobierno”.

Explicó que el plazo para cubrir este derecho vence en marzo próximo, por lo que consideró positivo el comportamiento de la recaudación en esta primera etapa, ya que durante 2025 los ingresos por este concepto alcanzaron los 200 millones de pesos.

"La recaudación por licencias de alcoholes va bien, pero estamos analizando las solicitudes de descuento o pago en parcialidades de algunos organismos", dijo Carlos Irán Ramírez.

En Tamaulipas, el padrón estatal de licencias de alcoholes asciende a aproximadamente 10 mil establecimientos, de los cuales únicamente 6 mil se encuentran actualmente en operación.

“Ese es el número con el que estamos trabajando: cerca de 10 mil permisos registrados, pero en operación real solo alrededor de 6 mil; es decir, hay unos 4 mil establecimientos que no renovaron su licencia el año pasado”, precisó.

El titular de Finanzas adelantó que, una vez concluido el plazo de pago en marzo, se llevará a cabo una depuración del padrón, aclarando que la dependencia no tiene facultades para revocar permisos de manera arbitraria.

“Independientemente de que no se haya pagado uno o dos años, el contribuyente mantiene el derecho de regularizarse, cubrir adeudos, multas y recargos, y ponerse al corriente”.

