Cerrar X
6c998cc5_0806_4e1d_bcd4_b96ff571e3f6_ab9e8fbd67
Tamaulipas

Investigan presunto abuso de la Guardia Estatal en Altamira

Dos agentes de la Guardia Estatal son investigados por presunto abuso contra un joven en Altamira; el caso fue turnado a Asuntos Internos

  • 10
  • Noviembre
    2025

Será turnado a asuntos internos de la guardia estatal, un un presunto abuso de autoridad cometido por dos elementos de la corporación, luego de que un joven fuera golpeado y esposado sin motivo aparente el pasado domingo en el fraccionamiento Laguna Florida, en Altamira. 

El caso fue expuesto públicamente por los familiares de la víctima durante la conferencia “Mañanera” que encabeza cada lunes el alcalde Armando Martínez, quienes exigieron la intervención de las autoridades para esclarecer los hechos y garantizar justicia.

5dcb5201-e3f3-47b1-a0d7-caf17d3ca399.jfif

De acuerdo con el testimonio de Marina Cabriales, madre del afectado, los oficiales motorizados habrían interceptado a su hijo cuando regresaba del supermercado, agrediéndolo físicamente y tratando de subirlo por la fuerza a una patrulla. 

Vecinos del sector intervinieron para impedir la detención, registrando los hechos en video; la denunciante aseguró que tanto ella como otro familiar resultaron con lesiones menores y que los uniformados los amenazaron con represalias si continuaban con la queja.

El delegado regional de la Guardia Estatal, Óscar Infante Sierra, confirmó que el incidente fue turnado a Asuntos Internos para su análisis. Aseguró que se levantó un reporte y que los elementos involucrados deberán responder ante la instancia correspondiente.

cfdbad92-2157-40dd-9017-26fa22bbd5c3.jfif

 “Será la investigación la que determine si hubo abuso o no”, puntualizó el funcionario; mientras tanto, los familiares del joven insisten en que se castigue el uso excesivo de la fuerza y se garantice la seguridad de la comunidad frente a posibles actos de intimidación.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

EH_DOS_FOTOS_2025_10_06_T134103_505_82075aec74
Detienen a mujer ligada a homicidio de colaboradores de Brugada
EH_FOTO_VERTICAL_22_0b0f180ccd
Implementa acciones para prevenir violencia familiar: Tamaulipas
b5724eff_05f6_4eca_891c_35caf23e2192_19e111bf50
Activa módulos informativos en colonia conflictiva
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2025_11_11_at_4_50_05_PM_1a78ec2647
Reconocen a jóvenes en el Premio a la Innovación 2025
josefat_feminicida_coahuila_f97564162b
A ocho años del crimen, dan 50 años a feminicida de Evangelina
EH_DOS_FOTOS_2025_11_11_T145650_572_c99ac3cb52
Sabrina Carpenter será Alicia en un nuevo musical de Universal
publicidad

Más Vistas

EH_UNA_FOTO_2025_11_10_T105307_393_0842d56dd1
Divorcio de Angélica Vale: Otto Padrón presenta demanda
nl_monterrey_paris_1_ccd80e09cb
De la Macroplaza a la Torre Eiffel: vuelo directo Monterrey-París
INFO_7_UNA_FOTO_32_49603b3ae1
Alertan por estafa con IA que suplanta a personas desaparecidas
publicidad
×