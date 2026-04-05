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Tamaulipas

Investigan hallazgo de hombre sin vida en Balcones de Alcalá

De acuerdo con los primeros reportes, el masculino, de entre 35 y 40 años de edad, fue encontrado suspendido de un árbol

  • 05
  • Abril
    2026

La mañana de este domingo fue localizado el cuerpo de un hombre en un predio del fraccionamiento Balcones de Alcalá, sector uno, lo que generó la movilización de corporaciones de seguridad.

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Al sitio acudieron elementos de la Guardia Estatal, quienes confirmaron el hallazgo en un terreno que anteriormente funcionaba como recicladora de llantas.

De acuerdo con los primeros reportes, el masculino, de entre 35 y 40 años de edad, fue encontrado suspendido de un árbol, atado al cuello con una cuerda.

La víctima vestía ropa de color negro y, hasta el momento, no ha sido identificada por las autoridades.

Inician carpeta de investigación para esclarecer las circunstancias de su muerte

Elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado fueron requeridos en el lugar para llevar a cabo las diligencias correspondientes, así como el levantamiento del cuerpo y el inicio de la carpeta de investigación que permita esclarecer las circunstancias del hecho.

Asimismo, integrantes de colectivos de búsqueda acudieron al sitio para tomar conocimiento de la situación.

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Las autoridades indicaron que las investigaciones continúan y será a través de los peritajes que se confirme la causa de la muerte.

Ante este tipo de situaciones, especialistas recuerdan la importancia de atender la salud mental y buscar apoyo oportuno.

Existen instituciones y líneas de ayuda disponibles para brindar orientación y acompañamiento a quienes lo necesiten.


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