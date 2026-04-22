Amenaza de tiroteo en secundaria provoca ausentismo escolar

Una presunta amenaza de tiroteo escrita en los espejos de los baños de mujeres de la Escuela Secundaria Número 84 “Lázaro Gallegos Hernández”, ubicada en la colonia Los Sábalos, provocó alarma entre estudiantes y padres de familia, lo que derivó en un marcado ausentismo escolar este miércoles, con apenas cerca del 10 por ciento de asistencia.

De acuerdo con testimonios recabados en el plantel, el mensaje fue detectado entre la mañana y el mediodía del martes, en el que se advertía sobre un supuesto ataque con arma de fuego programado para el día siguiente.

Movilización de seguridad en el plantel

Aunque la amenaza no se concretó, desde temprana hora, alrededor de las 7:00 de la mañana, se registró la presencia de corporaciones de seguridad en la escuela.

Elementos de la Guardia Nacional y la Guardia Estatal realizaron labores de vigilancia disuasiva en el exterior del plantel. Precisaron que no participaron directamente en la revisión de mochilas, ya que esta acción fue llevada a cabo por personal de la institución en conjunto con padres de familia.

Las autoridades señalaron que su presencia respondió a una solicitud específica para este día, sin confirmar si el operativo continuará en fechas posteriores.

Temor provoca baja asistencia

Integrantes del magisterio, que solicitaron el anonimato, indicaron que la difusión del mensaje entre los propios alumnos contribuyó a generar temor y desincentivar la asistencia a clases.

Al intentar obtener información oficial, el director del plantel evitó dar declaraciones y se mantuvo hermético respecto a lo ocurrido.

Autoridades investigan el origen del mensaje

Autoridades educativas y de seguridad ya fueron notificadas para iniciar las investigaciones correspondientes, con el objetivo de esclarecer el origen de la amenaza y determinar las medidas preventivas necesarias para garantizar la seguridad en la institución.





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