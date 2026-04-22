Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
INFO_7_UNA_FOTO_1_e3aaf4ea7f
Tamaulipas

Amenaza de tiroteo en secundaria provoca ausentismo escolar

El mensaje fue detectado entre la mañana y el mediodía del martes, en el que se advertía sobre un supuesto ataque con arma de fuego

  • 22
  • Abril
    2026

Una presunta amenaza de tiroteo escrita en los espejos de los baños de mujeres de la Escuela Secundaria Número 84 “Lázaro Gallegos Hernández”, ubicada en la colonia Los Sábalos, provocó alarma entre estudiantes y padres de familia, lo que derivó en un marcado ausentismo escolar este miércoles, con apenas cerca del 10 por ciento de asistencia.

De acuerdo con testimonios recabados en el plantel, el mensaje fue detectado entre la mañana y el mediodía del martes, en el que se advertía sobre un supuesto ataque con arma de fuego programado para el día siguiente.

Movilización de seguridad en el plantel

Aunque la amenaza no se concretó, desde temprana hora, alrededor de las 7:00 de la mañana, se registró la presencia de corporaciones de seguridad en la escuela.

Elementos de la Guardia Nacional y la Guardia Estatal realizaron labores de vigilancia disuasiva en el exterior del plantel. Precisaron que no participaron directamente en la revisión de mochilas, ya que esta acción fue llevada a cabo por personal de la institución en conjunto con padres de familia.

Las autoridades señalaron que su presencia respondió a una solicitud específica para este día, sin confirmar si el operativo continuará en fechas posteriores.

Temor provoca baja asistencia

Integrantes del magisterio, que solicitaron el anonimato, indicaron que la difusión del mensaje entre los propios alumnos contribuyó a generar temor y desincentivar la asistencia a clases.

Al intentar obtener información oficial, el director del plantel evitó dar declaraciones y se mantuvo hermético respecto a lo ocurrido.

Autoridades investigan el origen del mensaje

Autoridades educativas y de seguridad ya fueron notificadas para iniciar las investigaciones correspondientes, con el objetivo de esclarecer el origen de la amenaza y determinar las medidas preventivas necesarias para garantizar la seguridad en la institución.

amenazas-espejo-secundaria.jpg


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

regreso_a_clases_monterrey_efe4362aaa
Regresan a clases más de un millón de estudiantes en Nuevo León
rgv4e3_6f3fd6447f
Padres cierran secundaria en Victoria por inseguridad
Whats_App_Image_2026_02_03_at_16_10_40_1_8560282178
Padres hacen filas para asegurar turno matutino en secundaria
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2026_04_23_at_2_54_49_PM_5316fbadb1
Afirma Canadá que aranceles de EUA violan al T-MEC
filas_turismo_puente_reynosa_070aa57263
Proponen empresarios de Reynosa cambios en reglamento de tránsito
ahmsa_fracking_e009e646f9
Defiende diputado implementación del fracking en Coahuila
publicidad

Más Vistas

nacional_tiroteo_teotihuacan_1_eb8c0810a3
Identifican a responsable del tiroteo en Teotihuacán
pide_inah_a_cabildo_detener_obras_arco_de_independencia_jpg_ae7dfa09c6
Pide INAH a Adrián detener obras en Arco de la Independencia
nl_mattel_c0e27427d4
Arrojan industrias plomo cerca de escuelas en NL
publicidad
×