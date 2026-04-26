Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
el_horizonte_info7_mx_17_0b1ac91a0a
Escena

Rosalía comparte cómo fue estar en Euphoria: ‘Gracias por creer’

La cantante participa en la serie e interpreta a Magick, una bailarina que trabaja en un club nocturno dentro de la historia; aquí te compartimos lo que dijo.

  • 26
  • Abril
    2026

La cantante española Rosalía compartió un mensaje mediante su Instagram tras su participación en la serie ‘Euphoria’, donde reveló cómo vivió el momento en que fue seleccionada para formar parte del proyecto creado por Sam Levinson.

La artista relata que se trató de su primer casting en la vida, completamente en inglés, y que representó un paso inesperado hacia uno de sus sueños.

¿Qué dijo Rosalía sobre su experiencia?

En su publicación, Rosalía describió el proceso como intenso desde el inicio, al tener que prepararse en tiempo limitado para su debut actoral.

Esta fue mi cara cuando me confirmaron que me daban el papel en Euphoria. Era el primer casting de mi vida y TODO era en inglés. Imagínate tener un sueño desde hace años y q se te empiece a cumplir cuando menos te lo esperas.
Luego tendría que aprenderme una coreo en menos de 48 horas (la que saldrá en el episodio de esta noche) y recuerdo que me mordí mucho el labio de los nervios… Gracias Sam y a todo el resto por creer en mí.

La artista también expresó su emoción por formar parte de la serie y agradeció al equipo creativo, destacando que siempre ha sido fan del proyecto.

Así es el personaje de Rosalía en la serie

Rosalía debuta como actriz en la tercera temporada de ‘Euphoria’, donde interpreta a Magick, una bailarina que trabaja en un club nocturno dentro de la historia.

Su aparición ocurre en el segundo episodio de la temporada y, aunque es breve, forma parte del entorno en el que se mueve Rue, personaje interpretado por Zendaya.

El personaje destaca por su estilo particular, incluyendo el uso de un collarín como parte de una trama relacionada con un fraude a seguros, además de diálogos en español dentro de la serie. 

Este papel marca el primer trabajo actoral formal de la cantante, quien anteriormente solo había tenido participaciones breves en cine.

el horizonte info7.mx (18).jpg

Una temporada clave para ‘Euphoria’

La tercera temporada de ‘Euphoria’ se sitúa años después de los eventos anteriores y presenta a los personajes en una etapa más adulta, con nuevas dinámicas y conflictos. 

La serie, producida por HBO, se ha consolidado como una de las producciones más influyentes de la televisión reciente, con una narrativa centrada en temas como adicciones, relaciones y crisis personales.

En esta nueva entrega, el elenco se amplía con la incorporación de figuras internacionales, entre ellas Rosalía, quien forma parte de una lista de nuevos personajes que buscan renovar la historia. 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

scooby_doo_primer_vistazo_1fc6b4a115
Así lucen los personajes del live action de Scooby Doo
EH_COLLAGE_10_99fed79b08
Billboard celebra a mujeres latinas y corona a Rosalía
661582568_1553458393455612_8802853053918904516_n_2a5f686ad5
Talento latino se toma su nueva serie muy en serio
publicidad

Últimas Noticias

nacional_el_jardinero_8f14cb7047
Trasladan a 'El Jardinero' a CDMX tras su detención en Nayarit
nacional_cesar_gustavo_jauregui_moreno_37469b6883
Renuncia fiscal de Chihuahua tras muerte de agentes en operativo
35420313b5dba2a706c2ad31e3df19db3d79289d_d44f789acf
Marco Rubio defiende el bloqueo naval en contra de Irán
publicidad

Más Vistas

EH_DOS_FOTOS_2026_04_26_T163554_988_5692cecb41
Hallan fragmento de 'La Ilíada' dentro de una momia egipcia
EH_OJOS_7_5657bad9a3
Capturan a 'El Jardinero' en Nayarit; era buscado por EUA
nl_jose_lobaton_0761623c15
Afectados contestan a Lobatón: ‘Si estás, ¡recíbenos!
publicidad
×