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Tamaulipas

Garantizan continuidad de despensas en colonias de Reynosa

Gobierno de Tamaulipas desmiente rumores y anuncia recorridos para asegurar entrega de 1,800 apoyos en zonas vulnerables

  • 26
  • Abril
    2026

El coordinador de la Secretaría de Bienestar Social del Gobierno del Estado de Tamaulipas en Reynosa, Samuel Badillo, desmintió la información que ha circulado en páginas de internet sobre la supuesta cancelación de apoyos sociales en colonias como La Joya y Villa Esmeralda, al asegurar que se trata de datos falsos.

“Ayer hubo una confusión en donde algunas lideresas comentaron que las despensas ya no se iban a repartir en esos sectores tan importantes de la ciudad de Reynosa, por parte del gobierno del doctor Américo Villarreal, nos ha pedido que vengamos y platiquemos directamente con los beneficiarios, con los vecinos y darle la certeza de que las mil 800 despensas se seguirán repartiendo en estas localidades”, declaró.

Explicó que, tras detectarse la confusión, el mandatario estatal instruyó realizar recorridos casa por casa para informar a la población que los programas continúan vigentes.

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Aclaró además que únicamente se realizó la remoción de algunos coordinadores, quienes serán investigados por su posible participación en la difusión de esta desinformación.

“Sí hubo un ajuste con la gestora de bienestar, que tuvo temas administrativos, pero se estará nombrando otro gestor de bienestar que sea de este mismo sector para que conozca la localidad y a los vecinos; la anterior promotora traía un padrón de mil 250, cuando en realidad las despensas que se deben de bajar aquí son mil 800”, precisó.

Badillo hizo un llamado a la ciudadanía a no dejarse llevar por información falsa o manipulada en redes sociales, y a mantenerse atenta a las brigadas que actualmente operan en estos sectores.

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Añadió que incluso existe apertura para nuevas incorporaciones, ya que anteriormente no se estaba cubriendo la totalidad de apoyos destinados.

“Comentarles que vamos a estar aquí permanentemente dos semanas para poder llegar a cada rincón de las colonias que vienen incluidas en ese sector, que no se sientan abandonadas, que no piensen que no vamos a llegar a su colonia; sí vamos a llegar y vamos a hacer un barrido casa por casa durante dos semanas, seguirán entregándose los apoyos en estos sectores que son tan vulnerables y tan importantes para este gobierno”, concluyó.


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