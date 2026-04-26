Defensa abre reclutamiento con 50 plazas en Ciudad Madero

La Secretaría de la Defensa Nacional, en coordinación con el Servicio Nacional de Empleo en Tampico y el Gobierno Municipal de Ciudad Madero, llevará a cabo una jornada de reclutamiento laboral dirigida a personas interesadas en integrarse a sus filas.

El evento se realizará el miércoles 29 de abril en la techumbre de la Plaza Isauro Alfaro, ubicada en la zona centro, en un horario de 9:00 a 14:00 horas. La convocatoria contempla la apertura de 50 plazas para hombres y mujeres.

De acuerdo con Haydee Contreras Llano, titular del Servicio Nacional de Empleo en Tampico, se espera una amplia participación ciudadana, particularmente de quienes se encuentran en búsqueda de una oportunidad laboral.

Estas son las vacantes disponibles que ofrece la Defensa Nacional

Las vacantes disponibles abarcan nueve perfiles: médico cirujano, personal de sanidad (enfermería), conductores, eléctrico automotriz, dactiloscopista con formación en criminología, oficinistas, intendentes con conocimientos en cocina, así como soldados de infantería y de la Guardia Nacional.

Los salarios ofertados oscilan entre los $20,000 y $28,000 pesos mensuales, además de prestaciones de ley, lo que posiciona la jornada como una alternativa atractiva para quienes buscan empleo formal.

Las autoridades recomendaron a los interesados acudir con documentación completa y currículum, a fin de facilitar su postulación a las distintas áreas disponibles.

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