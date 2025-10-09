Cerrar X
Tamaulipas

Lluvias han sido benéficas más que catastróficas: Villarreal

Durante la reunión en la mesa de seguridad, se registraron precipitaciones de 125 milímetros en la zona de Tampico, Madero y Altamira

  • 09
  • Octubre
    2025

El gobernador Américo Villarreal Anaya dijo en entrevista que después de padecer varios años de sequía, estas lluvias que se registran en el estado, y con mayor intensidad en el centro y sur, significan bendiciones.

“Y haber tenido experiencias tan fuertes como la que sucedió en la zona conurbada cuando hace dos años estábamos al 1% del sistema lagunario, increíble, que cuando uno ve el sistema lagunario, diga es que se secó, pues se secó, entonces preferimos batallar con los encharcamientos a tener la falta de agua”, dijo el mandatario estatal.

6320b5c0-bdbb-42e6-8417-a72536f0b13c.jpg

Resaltó que, durante la reunión de esta mañana en la mesa de seguridad, y en base al reporte de la Coordinación Estatal de Protección Civil, se tuvieron precipitaciones de 125 mm en la zona conurbada de Tampico, Madero y Altamira. 

“Sí había encharcamientos ponderados máximos de 40 a 50 centímetros y están activándose las bombas de Conagua y las propias del estado de la secretaría de recursos hidráulicos para poder coadyuvar a su desalojo, aunque no ha sido ninguna condición afortunadamente catastrófica sino manejable hasta este momento”, dijo Villarreal Anaya.  

Por su parte el Observatorio de Ciudad Victoria, reportó una precipitación acumulada 60.9 mm, en la capital del estado, mientras que el Departamento de Protección Civil Municipal, procedió a los cierres de los vados de la Avenida del Estudiante, de la Colonia Francisco I. Madero, Colonia San Marcos, el Desnivel que conecta con la Calle Juárez y el puente vehicular del Ejido La Libertad, todos ya se encuentra rebasados por la corriente del Rio San Marcos.


