Avala Senado nueva ley y reforma a la Ley de Aguas Nacionales

El pleno del Senado de la República aprobó el jueves la nueva Ley General de Aguas y una reforma a la Ley de Aguas Nacionales, tras un extenso debate.

El proyecto fue respaldado con 85 votos a favor y 36 en contra en lo general. Posteriormente, se desecharon las reservas presentadas por varios grupos parlamentarios, incluidos Morena, PAN, PRI, PVEM y Movimiento Ciudadano, y se ratificó la versión final con 82 votos a favor y 34 en contra en la votación particular.

¿Qué cambia la norma?

Con la aprobación del dictamen, se establece que el agua para consumo personal y doméstico es un derecho humano, el Estado será responsable de su regulación y gestión, y se prohíbe la transferencia de derechos de agua entre particulares.

Sin embargo, las concesiones no utilizadas podrán ser recuperadas para reasignación.

Además, se crea un catálogo de “delitos hídricos” que serán perseguidos de oficio, además de que se fortalece el papel del organismo regulador la Comisión Nacional del Agua (Conagua), y se transforma el antiguo Registro Público de Derechos de Agua en un Registro Nacional del Agua con regulación más estricta.

Cabe señalar que dicha ley incorpora criterios de equidad de género, discapacidad, interculturalidad e intergeneracionalidad en la gestión del agua.

Establece la figura de “responsabilidad hídrica” y exige sanciones contra usos indebidos, con ello se busca garantizar saneamiento, distribución justa y potabilización, así como fortalecer los organismos operadores en extracción, distribución y drenaje.

Con el decreto enviado al Ejecutivo Federal, la ley entrará en vigor una vez publicada en el Diario Oficial. Las entidades federativas tendrán un plazo de 180 días para armonizar sus leyes locales.

Por otra parte, se prevé crear un Órgano Interno de Control para vigilar cumplimiento y sancionar violaciones al derecho humano al agua.

