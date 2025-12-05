Podcast
Nuevo León

CEDHNL reconocerá al filántropo Gustavo de la Garza

Al regiomontano se le otorgará la distinción de "Persona Promotora de la Transformación Social y Cultural", pues luego de que sufriera una persecución política

  • 05
  • Diciembre
    2025

La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León reconocerá al empresario y filántropo, Gustavo de la Garza, por su aporte en la defensa de los derechos humanos y culturales en el estado.

Al regiomontano se le otorgará la distinción de "Persona Promotora de la Transformación Social y Cultural", pues luego de que fue víctima de una persecución política por el exalcalde de San Pedro, Miguel Treviño, de la Garza buscó que se respetaran sus derechos como ciudadano.

La ceremonia se celebrará este martes 9 de diciembre a las 13:00 horas, en la Sala Polivalente Sócrates Rizzo, ubicada en la avenida Cuauhtémoc, No. 335 Norte, en el Centro de Monterrey.

Su lucha para defender sus derechos

Recordemos que el 2 de febrero de 2023, el filántropo sufrió la "clausura" de su casa, luego de que el ya mencionado Miguel Treviño, ordenara desplegar un cuantioso operativo policial para dicha acción.

La justificación del entonces edil fue que fundador de empresas de telecomunicaciones cuenta con un auditorio dentro de su propiedad llamado, Las Cuatro Estaciones, en el cual realizaba eventos culturales e invitaba a sus vecinos.

De la Garza acusó irregularidades durante la movilización, pues le rompieron las cerraduras de su portón, además, el propio municipio ya había clausurado ese mismo recinto en 2021 y los sellos permanecían colocados; por lo que, realmente, fueron a clausurar algo que ya habían clausurado.

Desde entonces, emprendió una batalla legal para recuperar su hogar, la cual continúa debido a que involucra a exfuncionarios del municipio.


