Cerrar X
vigilancia_puente_3_9f817d55a5
Tamaulipas

Mantienen vigilancia para evitar bloqueos en Puente 3

La Guardia Nacional mantiene vigilancia en el Puente Internacional del Comercio Mundial en Nuevo Laredo, ante la amenaza de bloqueo por parte de campesinos

  • 24
  • Noviembre
    2025

La Guardia Nacional mantiene vigilancia en el Puente Internacional del Comercio Mundial, ante la amenaza de bloqueo por parte de campesinos.

Se pudo constatar en el cruce fronterizo de carga con mayor movimiento en el país que las patrullas realizan rondines desde el inicio del camino de acceso hasta el puerto aduanero, a fin de detectar la posible presencia de manifestantes y evitar bloqueos.

La Presidenta Municipal, Carmen Lilia Canturosas Villarreal, señaló que hasta el momento no tienen datos de la presencia de personas ajenas al cruce binacional.

“Estamos en comunicación ahí con la Mesa de Seguridad, con las autoridades de seguridad, y hasta el día de ayer en la noche no teníamos todavía antecedentes de que fuera a llegar algo a la ciudad.

“Durante la mañana vamos a estar en constante comunicación y ver qué se puede hacer y si se va a hacer, qué acciones vamos a tomar. Ya la hay (vigilancia), pero hasta la fecha no tenemos indicios de que vaya a llegar aquí a Nuevo Laredo”, expresó la alcaldesa.

Si en el transcurso del día se presenta algún movimiento, se tomarán cartas en el asunto para proteger el cruce de mercancías, pero sobre todo, al personal y usuarios.

“El diálogo siempre es lo primero y vamos a ver cuáles son las peticiones de las partes. Es nuestro tesoro, así que tenemos que cuidarlo, resguardarlo y espera que se pueda llegar a un diálogo antes de  que se pueda afectar la economía en el país”.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2025_11_25_at_3_10_05_PM_234f205ad8
Agricultores mantienen cierres carreteros en Tamaulipas
menor_agredido_san_pedro_7f50314f5a
Agreden a menor repartidor de tortillas; roban camioneta
campesinos_protestas_01410681b1
Anuncian campesinos bloqueos carreteros en la frontera de Reynosa
publicidad

Últimas Noticias

guadalupe_angela_9a74e0b7b1
Buscan a menor de 15 años desaparecida en Guadalupe
tramo_2_inteserrana_c44099be69
Tramo 2 de la Interserrana podría construirse con apoyo privado
aebb9670_ac9c_478d_9205_6a9242023fdc_1_791eac00d4
Redefinen límites municipales para nuevo Estadio de Tigres
publicidad

Más Vistas

EH_UNA_FOTO_1_ab0db635aa
Amor por los Desaparecidos localiza cuerpo de mujer en Reynosa
nl_caso_milena_1a290b217f
Indigna en NL rechazo de seguro a bebé con síndrome de Down
escena_aislin_derbez_gabriela_michel_3fb84377d7
Revela Aislinn Derbez la causa de muerte de Gabriela Michel
publicidad
×