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Tamaulipas

Matamoros prepara homenaje a Rigo Tovar con desfile y música

El 27 de marzo habrá desfile, exposición y tributos para recordar a Rigo Tovar; las actividades darán inicio desde temprana hora con una ceremonia conmemorativa

  • 17
  • Marzo
    2026

En el marco del aniversario luctuoso del cantante matamorense Rigo Tovar, autoridades locales, a través de la Secretaría de Turismo, anunciaron una serie de actividades conmemorativas que se llevarán a cabo el próximo 27 de marzo en la ciudad.

La secretaria de Turismo de Matamoros, Miry Leal, informó que las actividades darán inicio desde temprana hora con una ceremonia conmemorativa programada a partir de las 9:00 de la mañana. Como parte del homenaje, se realizará un corte de listón y un desfile alusivo al intérprete, en el que se busca resaltar su legado artístico y su impacto en la cultura popular.

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Uno de los principales atractivos será la exhibición de 26 piezas originales que pertenecieron al artista, entre ellas trajes completos, sacos, sombreros y micrófonos, los cuales fueron facilitados especialmente para este evento. Esta muestra estará acompañada de material fotográfico que permitirá a los asistentes conocer más sobre la trayectoria del ícono musical.

Además, durante la jornada se llevará a cabo una callejoneada en honor a Rigo Tovar, así como un tributo musical en el que diversos grupos interpretarán sus canciones más representativas.

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Los asistentes también podrán disfrutar de una oferta gastronómica local, en un ambiente festivo dedicado a celebrar la vida y obra del cantante.

Con estas actividades, el Gobierno de Matamoros busca rendir homenaje a una de sus figuras más emblemáticas, promoviendo al mismo tiempo la cultura y el turismo en la región.


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