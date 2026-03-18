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Tamaulipas

Dudan que nuevos secretarios del gabinete acudan a comparecer

El Congreso estatal aplazó para después de Semana Santa las comparecencias del gabinete por la glosa del informe, mientras se define y aprueba la agenda oficial

  • 18
  • Marzo
    2026

El presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado, el diputado morenista Héctor Prieto Herrera, anunció en la mañanera legislativa que será hasta después de las vacaciones de Semana Santa cuando los titulares de todas las secretarías del poder ejecutivo asistan en comisiones o ante el pleno para las comparecencias del gabinete, en el marco de la glosa del cuarto informe de gobierno del Dr. Américo Villarreal Anaya.

“Se está terminando de cuadrar la agenda. La idea es que, al regresar de Semana Santa, puedan iniciar las comparecencias. Seguramente para la sesión de la siguiente semana tiene que estar listo y aprobado por el pleno del congreso”, afirmó.

Alistan agenda de funcionarios del Ejecutivo

Prieto Herrera indicó que en pocos días se contará con la agenda final de las comparecencias y recordó que el gobernador Américo Villarreal Anaya ha dejado claro que, como todos los años, se espera la asistencia de todos los secretarios.

Analizan participación de nuevos funcionarios

Al ser cuestionado sobre si también asistirán los recién nombrados titulares de las secretarías de Salud y Desarrollo Urbano, el Diputado Humberto Prieto respondió:

“En años pasados, cuando hubo cambios en el gabinete, esos cambios no vinieron a comparecer porque apenas llegaban. Pero bueno, vamos a ver; puede que suceda la misma situación, pero vamos a esperar”, concluyó.


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