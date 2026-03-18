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Internacional

Paciente se niega a dejar hospital tras 5 meses de alta

El Hospital en Florida demandó a una mujer que ocupa una habitación desde octubre pese a haber recibido el alta; buscan orden judicial para desalojarla

  • 18
  • Marzo
    2026

El hospital Tallahassee Memorial Healthcare ha interpuesto una demanda formal contra una paciente de la habitación 373, quien se niega a abandonar las instalaciones a pesar de haber sido dada de alta hace más de cinco meses.

Según los documentos judiciales, la mujer recibió su orden formal de salida el pasado 6 de octubre, tras determinarse que ya no requería cuidados intensivos. Sin embargo, desde entonces, la habitación se ha mantenido ocupada, transformando un espacio de atención crítica en una zona de conflicto administrativo.

El hospital no solo busca el desalojo, sino que ha solicitado a un juez estatal una orden judicial que autorice a la oficina del sheriff del condado a intervenir si la paciente persiste en su negativa.

La directiva del centro médico afirma haber agotado las vías diplomáticas antes de llegar a los tribunales.


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