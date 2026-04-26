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Internacional

Estalla coche bomba fuera de comisaría en Irlanda del Norte

Ocurrió cuando los atacantes detuvieron a un repartidor para instalar la bomba casera dentro de su vehículo y le ordenaron conducir hasta la comisaría

  • 26
  • Abril
    2026

Autoridades de Irlanda del Norte registraron el ataque en contra de una comisaría con un coche bomba, en un presunto intento de socavar el acuerdo de 1998 que trajo la paz a la región.

Estos hechos se registraron durante este fin de semana, cuando el vehículo detonó en el momento en que los elementos policiales desalojaban a los residentes cercanos en Dunmurry.

De acuerdo con el agente Bobby Singleton, el artefacto fabricado con un cilindro de gas comprimido fue utilizado con "locura absoluta".

“Esto demuestra claramente que lo que a este tipo de artefacto quizás le falló en términos de sofisticación y escala, lo compensó con creces con su imprudente imprevisibilidad.

Que un artefacto como éste haya sido desplegado contra la policía y tan cerca del público es una idiotez. Es una locura absoluta".

Ocurrió cuando los atacantes detuvieron a un repartidor para instalar la bomba casera dentro de su vehículo y le ordenaron conducir hasta la comisaría.

Por su parte, el presidente de la Junta de Policía de Irlanda del Norte, Brendan Mullan, señaló que el artefacto “fue desplegado para matar a agentes y causar el máximo daño en un ataque que estaba en el corazón de una zona residencial”.

"Este tipo de actos de violencia no tienen cabida en una sociedad comprometida con la paz. Estamos unidos en la condena de los responsables de este terror, y en expresar apoyo al trabajo de los agentes y el personal de la policía."

La policía indicó el mes pasado que se había empleado una bomba casera “rudimentaria pero viable” en un intento de atacar a otra comisaría policial en Lurgan, unos 32 kilómetros. Sin embargo, la policía hizo una explosión controlada después de que se desalojaron alrededor de 100 viviendas.

Los Acuerdos de Viernes Santo de 1998 pusieron fin en gran medida a décadas de violencia entre grupos republicanos opuestos al dominio británico y quienes quieren mantener los vínculos de la región con el Reino Unido. Los grupos disidentes que se oponen al proceso de paz aún realizan ataques esporádicos.

 

 


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