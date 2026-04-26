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Internacional

Netanyahu acusa a Hezbolá de romper alto al fuego; se defienden

El grupo Hezbolá condenó las acusaciones de Netanyahu por socavar la tregua, al intensificar sus agresiones en el sur de Líbano

  • 26
  • Abril
    2026

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, aseguró este domingo que el grupo Hezbolá por desintegrar el alto al fuego impuesto en la frontera con Líbano.

En un mensaje publicado en sus canales, el mandatario israelí aseguró que se apegan "enérgicamente" a las reglas impuestas en el cese al fuego.

"Estamos actuando enérgicamente de acuerdo con las reglas que hemos acordado con Estados Unidos e, incidentalmente, también con el Líbano. Y eso significa libertad de acción no solo para responder a los ataques sino también para frustrar las amenazas inmediatas."

Afirmó que, pese a la tregua, en las últimas semanas el Ejército israelí habría matado a 46 presuntos milicianos de Hezbolá.

Las declaraciones se producen poco después de que las fuerzas israelíes ordenaran desalojar las localidades al sur de Líbano, luego de que la línea que separa el territorio de los efectivos israelíes fuera rebasada por ataques.

Además, el Ejecutivo israelí aprobó la creación de un equipo interministerial para acelerar la protección de las comunidades del norte del país, una medida adoptada tras numerosas críticas de representantes locales que acusan al Gobierno de exponer a la población a riesgos por motivos políticos.

Hezbolá condena acusaciones de Netanyahu y defiende sus acciones "legítimas" en el Líbano

El grupo Hezbolá condenó este domingo las acusaciones del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, de "socavar" la tregua, al afirmar que sus ataques son "legítimos" por las "persistentes violaciones" israelíes del alto el fuego en el Líbano.

A través de un comunicado, el grupo sostuvo que "los continuos ataques de la resistencia contra posiciones israelíes" en su territorio ocupado y el bombardeo de asentamientos enemigos "en el norte de la Palestina ocupada.

Ante esto, advirtió del "grave peligro que supone intentar implicar al Gobierno libanés en un acuerdo bilateral alcanzado únicamente entre él y Washington, en el que el Líbano no tuvo voz ni voto, y por lo tanto no lo aprobó".

Recordó que las autoridades libanesas aseguraron que la prórroga de la tregua durante varias semanas más "debía propiciar un verdadero alto el fuego", pero Israel intensificó su agresión.

Superan las 2,500 muertes en Líbano por ataques israelíes 

Más de 2,500 personas han perdido la vida a causa de los ataques israelíes perpetrados en el sur de Líbano desde el pasado 2 de marzo; así lo anunció este domingo el Centro de Operaciones de Emergencia del Ministerio de Salud libanés.

De acuerdo con el departamento, los heridos superan los 7,700, por lo que los ataques siguen sin cesar.

Aquí te presentamos la nota completa: Superan las 2,500 muertes en Líbano por ataques israelíes 

 

 

 

 


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