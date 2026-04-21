Ofrece Fiscalía recompensa por exGOPE prófugo

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas anunció que ofrecerá una recompensa de entre 250 mil y 300 mil pesos a quien proporcione información útil para localizar y detener a José Arturo “N”, exintegrante del Grupo de Operaciones Especiales (GOPE), quien escapó a inicios de abril tras concluir una audiencia en el Centro Integral de Justicia.

El fiscal Jesús Eduardo Govea Orozco confirmó que el acuerdo ya fue aprobado y será difundido oficialmente en breve como parte de las acciones para reforzar su búsqueda.

El funcionario señaló que existen diversas líneas de investigación abiertas para dar con el paradero del exagente, en las que incluso se indaga la posible participación de familiares que habrían contribuido a su evasión, aunque precisó que la información se mantiene bajo reserva por tratarse de diligencias en curso.

Continúan despliegues por su localización tras revelarse diversas acusaciones

De manera paralela, continúan los operativos para su localización, mientras el imputado enfrenta señalamientos por homicidio calificado, abuso de autoridad y delitos cometidos en el desempeño de funciones administrativas, dentro de la carpeta 23/2021.

De acuerdo con los antecedentes del caso, José Arturo “N” fue detenido previamente el 30 de marzo por su presunta participación en la ejecución de 19 personas, entre ellas 17 migrantes en Camargo, por lo que había sido vinculado a proceso por un juez de control. Sin embargo, al término de una audiencia celebrada el 3 de abril, logró evadirse, lo que derivó en la detención y vinculación a proceso de dos policías procesales responsables de su custodia en el Centro Integral de Justicia.

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