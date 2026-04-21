Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
ofrecen_recompensa_por_fiscal_profugo_8b2fa18693
Tamaulipas

Ofrece Fiscalía recompensa por exGOPE prófugo

Existen diversas líneas de investigación abiertas para dar con el paradero del exagente, en las que incluso se indaga la posible participación de familiares

  • 21
  • Abril
    2026

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas anunció que ofrecerá una recompensa de entre 250 mil y 300 mil pesos a quien proporcione información útil para localizar y detener a José Arturo “N”, exintegrante del Grupo de Operaciones Especiales (GOPE), quien escapó a inicios de abril tras concluir una audiencia en el Centro Integral de Justicia.

El fiscal Jesús Eduardo Govea Orozco confirmó que el acuerdo ya fue aprobado y será difundido oficialmente en breve como parte de las acciones para reforzar su búsqueda.

El funcionario señaló que existen diversas líneas de investigación abiertas para dar con el paradero del exagente, en las que incluso se indaga la posible participación de familiares que habrían contribuido a su evasión, aunque precisó que la información se mantiene bajo reserva por tratarse de diligencias en curso. 

Continúan despliegues por su localización tras revelarse diversas acusaciones

De manera paralela, continúan los operativos para su localización, mientras el imputado enfrenta señalamientos por homicidio calificado, abuso de autoridad y delitos cometidos en el desempeño de funciones administrativas, dentro de la carpeta 23/2021.

De acuerdo con los antecedentes del caso, José Arturo “N” fue detenido previamente el 30 de marzo por su presunta participación en la ejecución de 19 personas, entre ellas 17 migrantes en Camargo, por lo que había sido vinculado a proceso por un juez de control. Sin embargo, al término de una audiencia celebrada el 3 de abril, logró evadirse, lo que derivó en la detención y vinculación a proceso de dos policías procesales responsables de su custodia en el Centro Integral de Justicia.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_42_8e4466164a
Liberan a conductor de Tren Interoceánico por acuerdo reparatorio
H_Gh_Uy_GG_Xw_A_Az73p_8b3a6bbebe
Tragedia en carretera de Querétaro deja 9 muertos
teotihuacan_89f2bc177a
Reabre zona de Teotihuacán tras tiroteo que dejó 13 heridos
publicidad

Últimas Noticias

566b7d320668e3b167e02ed29638f2a769d9d8b6_2e8bd8bd37
Chayanne enciende la CDMX con su gira 'Bailemos otra vez'
Whats_App_Image_2026_04_22_at_7_36_44_PM_a44229621b
Activan protocolo de seguridad escolar por amenaza de tiroteos
deportes_muertos_colombia_9903970923
Pelea entre aficionados deja dos muertos en Bogotá
publicidad

Más Vistas

nacional_tiroteo_teotihuacan_1_eb8c0810a3
Identifican a responsable del tiroteo en Teotihuacán
pide_inah_a_cabildo_detener_obras_arco_de_independencia_jpg_ae7dfa09c6
Pide INAH a Adrián detener obras en Arco de la Independencia
nl_mattel_c0e27427d4
Arrojan industrias plomo cerca de escuelas en NL
publicidad
×