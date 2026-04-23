Esto podría costarte llenar el álbum del Mundial 2026

Aunque el evento más esperado de todo el año es el Mundial de Fútbol, junto con este llegan muchos otros acontecimientos que rodean al certamen, como el sorteo, la presentación del balón y el lanzamiento del tradicional álbum de estampas.

Este es fabricado y distribuido desde hace 56 años por la Editorial Panini, que para este año presentó la edición más grande de la historia, esto porque el número de equipos participantes subió a 48.

En total, esta edición, la cual ya comienza a circular en México, cuenta con más de 980 estampas, un aumento de casi el 50% con respecto al álbum de 2022, que tuvo 670 figuritas.

Esto cuesta el álbum del Mundial 2026

La edición de 2026 se puede conseguir desde los $99 pesos en pasta blanda, mientras que el de pasta rígida asciende hasta los $349 pesos. Por otro lado, cada sobre tiene costo de $25 pesos e incluye siete estampas, dos más que el anterior.

Además, como es tradición, existen cajas de 10 y 100 sobres, que tienen costo de $250 y $2,500 pesos, respectivamente,

¿Cuánto cuesta llenar el álbum del Mundial 2026?

Debido a la cantidad de estampas que se deben conseguir, es un total "volado" la cantidad de dinero que podría costar el llenado, aunque debes saber que, aun con toda la suerte del mundo, costará varios miles de pesos.

Si estás tocado por fuerzas divinas y no te toca ninguna estampa repetida, tendrías que desembolsar solo $3,500 pesos, esto para poder comprar los 140 sobres que harían falta para sacar todas las estampas, más el costo del álbum.

Por otro lado, en un escenario más realista, si eres parte de los tradicionales eventos de cambio de estampas y considerando la cantidad de cromos repetidos que podrías obtener, es probable que si compras dos o tres cajas puedas completar el álbum.

Por ello, tendrías que pagar entre $5,000 y $6,500 pesos, además de dedicar tiempo a intercambiar estampas.

Ahora, si definitivamente no es tu intención interactuar con personas para cambiar estampas y tienes un presupuesto altísimo, tendrías que comprar aproximadamente unos 360 sobres para conseguir cada estampa sin intercambiar.

Es decir, podrías desembolsar al menos unos $9,000 pesos para poder completar el álbum, aunque si no tienes mucha suerte, la cifra podría ser todavía mayor.

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