Sequía frena hasta la mitad del ciclo agrícola en Tamaulipas

La sequía frenó hasta 50% del ciclo agrícola en Tamaulipas al impedir la siembra de una parte significativa de la superficie cultivable, reconoció el secretario de Desarrollo Rural, Antonio Varela Flores, durante su comparecencia ante el Congreso local.

La falta de humedad, que desde inicios de año encendía alertas entre productores, terminó por paralizar la actividad en regiones clave del estado.

El funcionario explicó que el gobierno estatal desplegó 32 proyectos con una inversión de $224 millones de pesos para apoyar a más de 112,000 productores, mediante insumos como semillas y fertilizantes, además de acciones sanitarias.

Como alternativa, planteó impulsar un ciclo agrícola emergente que aproveche las lluvias recientes y permita recuperar parte de la producción.

Sin embargo, el diagnóstico en el Congreso evidenció que la magnitud de la crisis rebasa los apoyos disponibles.

Productores ya habían advertido desde meses atrás que la escasez de agua impediría sembrar más de 100,000 hectáreas y pondría en riesgo otra superficie similar, con una posible caída cercana al millón de toneladas de granos.

Las afectaciones se concentran en distritos de riego estratégicos, donde la falta de agua hizo inviable el ciclo agrícola.

Legisladores de oposición señalaron que, además del factor climático, hace falta una estrategia integral para el campo, en un contexto donde los costos de producción superan los precios de venta y reducen la rentabilidad de cultivos como el sorgo.

El escenario deja un campo con menor superficie sembrada, caída en la producción y mayores presiones económicas para los productores, en un estado clave para la producción de granos.

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