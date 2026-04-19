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Tamaulipas

Ola de robos enciende alertas ciudadanas en Matamoros

Ola de robos en distintos puntos afectó escuelas, comercios y particulares; ciudadanos exigen mayor vigilancia y no hay detenidos

  • 19
  • Abril
    2026

Una serie de robos registrados durante el fin de semana ha generado preocupación entre la ciudadanía, luego de que diversos hechos delictivos se presentaran en distintos puntos de la ciudad, afectando a instituciones educativas, comercios y particulares.

Uno de los primeros casos ocurrió en el jardín de niños Carolina Balboa, donde los responsables lograron sustraer aproximadamente 7 mil pesos en efectivo, lo que evidenció nuevamente la vulnerabilidad de los planteles educativos ante este tipo de delitos.

Horas más tarde, se reportó un atraco en una farmacia, sumándose a la cadena de incidentes que reflejan un repunte en robos a establecimientos comerciales.

Durante la noche, un hombre de la tercera edad fue víctima de un asalto, hecho que generó indignación entre la población debido a la vulnerabilidad de la víctima, quien además resultó lesionado.

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Asimismo, en la madrugada, se registró el robo a una tienda de conveniencia, donde se estima que los delincuentes sustrajeron alrededor de 700 pesos en efectivo, además de aproximadamente 120 pesos en mercancía.

A estos hechos se suma otro caso ocurrido durante la tarde, cuando una repartidora de la empresa Mercado Libre fue despojada de su vehículo en la colonia Buenavista. De acuerdo con versiones difundidas, la mujer descendió de su unidad para entregar un paquete, sin percatarse de que presuntamente era vigilada por los delincuentes, quienes aprovecharon el momento para robarle su automóvil Nissan. Horas más tarde, la unidad fue localizada; sin embargo, ya no contaba con los paquetes que la trabajadora debía entregar.

Estos hechos, ocurridos en un corto lapso, han sido catalogados por ciudadanos como una “ola de robos”, situación que ha encendido las alertas y ha generado llamados a las autoridades para reforzar la vigilancia y seguridad en el municipio.

Hasta el momento, no se ha informado sobre personas detenidas relacionadas con estos incidentes. La población, por su parte, exige mayor presencia policial para prevenir que este tipo de delitos continúe en aumento.


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