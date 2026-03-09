Piden intervención del gobernador en conflicto con empresa eólica

Un grupo de representantes de tres comunidades del municipio de Llera, Ejido Pedro J. Méndez, Ejido Emiliano Zapata y Ejido las Compuertas, quienes mantienen un bloqueo en el acceso principal de la empresa Eólica Mesa La Paz, ubicada en el kilómetro 18 de la carretera Victoria-Zaragoza, sostuvieron un diálogo con el gobernador Américo Villarreal Anaya.

Al término de la ceremonia de honores a la bandera realizada en el Parque Recreativo y Cultural Siglo XXI en Ciudad Victoria, representantes de los ejidatarios afectados que suman 330 de los tres ejidos, expresaron que el objetivo de su presencia fue entablar un diálogo con el gobernador Américo Villarreal Anaya sobre una demanda presentada en contra de la empresa eólica ubicada en la localidad, por el incumplimiento de los acuerdos establecidos en el contrato desde 2007.

Guillermo Flores Medina, representante de los ejidos y originario de El Ejido Las Compuertas, explicó que se ha avanzado en la elaboración de un proyecto de demanda. Detalló que la Secretaría de Energía brindará el apoyo y asesoría necesaria para formalizar la demanda junto con la Procuraduría Agraria, con el fin de presentarla ante el Tribunal Unitario Agrario.

La principal solicitud es la anulación del contrato, debido a las deficiencias observadas en su elaboración.

Flores Medina enfatizó que es fundamental que la empresa se acerque a las comunidades en presencia de representantes del gobierno del estado de Tamaulipas, como lo ha expresado el gobernador, quien se ha comprometido a estar atento a la situación.

También destacó que los asesores jurídicos están trabajando para que cualquier modificación al contrato beneficie tanto a la empresa como a los núcleos ejidales.

El representante mencionó que, por ley, las empresas que operan en el estado deben destinar un porcentaje a infraestructura social, incluyendo caminos rurales, carreteras y escuelas. Sin embargo, hasta la fecha, no se ha cumplido con estas obligaciones.

La primera audiencia sobre el proyecto de demanda está programada para el 26 de marzo, donde se abordarán los incumplimientos, incluyendo la falta de transparencia en los registros de lo que inyectan a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Flores Medina subrayó que los pagos han sido cubiertos de manera oportuna, pero se requiere claridad sobre los términos del contrato vigente, además aseguró que les están pagando cada vez menos cantidad por la renta de los predios.

La comunidad espera que esta situación se resuelva de manera justa y conforme a derecho.

