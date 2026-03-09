Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
ejidatarios_reunion_gobernador1_2b0c0945d3
Tamaulipas

Piden intervención del gobernador en conflicto con empresa eólica

Los ejidatarios sostienen una demanda en contra de la empresa eólica ubicada en Llera, por el incumplimiento de los acuerdos establecidos en el contrato

  • 09
  • Marzo
    2026

Un grupo de representantes de tres comunidades del municipio de Llera, Ejido Pedro J. Méndez, Ejido Emiliano Zapata y Ejido las Compuertas, quienes mantienen un bloqueo en el acceso principal de la empresa Eólica Mesa La Paz, ubicada en el kilómetro 18 de la carretera Victoria-Zaragoza, sostuvieron un diálogo con el gobernador Américo Villarreal Anaya. 

Al término de la ceremonia de honores a la bandera realizada en el Parque Recreativo y Cultural Siglo XXI en Ciudad Victoria, representantes de los ejidatarios afectados que suman 330 de los tres ejidos, expresaron que el objetivo de su presencia fue entablar un diálogo con el gobernador Américo Villarreal Anaya sobre una demanda presentada en contra de la empresa eólica ubicada en la localidad, por el incumplimiento de los acuerdos establecidos en el contrato desde 2007.

Guillermo Flores Medina, representante de los ejidos y originario de El Ejido Las Compuertas, explicó que se ha avanzado en la elaboración de un proyecto de demanda. Detalló que la Secretaría de Energía brindará el apoyo y asesoría necesaria para formalizar la demanda junto con la Procuraduría Agraria, con el fin de presentarla ante el Tribunal Unitario Agrario.

La principal solicitud es la anulación del contrato, debido a las deficiencias observadas en su elaboración.

Flores Medina enfatizó que es fundamental que la empresa se acerque a las comunidades en presencia de representantes del gobierno del estado de Tamaulipas, como lo ha expresado el gobernador, quien se ha comprometido a estar atento a la situación.

También destacó que los asesores jurídicos están trabajando para que cualquier modificación al contrato beneficie tanto a la empresa como a los núcleos ejidales.

El representante mencionó que, por ley, las empresas que operan en el estado deben destinar un porcentaje a infraestructura social, incluyendo caminos rurales, carreteras y escuelas. Sin embargo, hasta la fecha, no se ha cumplido con estas obligaciones.

La primera audiencia sobre el proyecto de demanda está programada para el 26 de marzo, donde se abordarán los incumplimientos, incluyendo la falta de transparencia en los registros de lo que inyectan a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Flores Medina subrayó que los pagos han sido cubiertos de manera oportuna, pero se requiere claridad sobre los términos del contrato vigente, además aseguró que les están pagando cada vez menos cantidad por la renta de los predios. 

La comunidad espera que esta situación se resuelva de manera justa y conforme a derecho.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

rgv4e3_6f3fd6447f
Padres cierran secundaria en Victoria por inseguridad
raul_quiroga_recursos_hidraulicos_a31fd82def
Responden sobre polémica por Comapa a alcalde de Río Bravo
Whats_App_Image_2026_03_10_at_2_12_38_AM_c37e74b6a5
Alertan por extorsiones a proveedores del gobierno
publicidad

Últimas Noticias

parabuses_quedan_incompletos_c535e3fee0
Quedan incompletos parabuses rumbo a Mundial 2026
EH_FOTO_VERTICAL_10_8d75f68ed6
Bad Bunny reaparece en redes para celebrar su cumpleaños 32
petroleo_texas_d22d32a649
Petróleo inicia jornada a la baja tras mensaje de Donald Trump
publicidad

Más Vistas

igualdad_celebra_feria_deportiva_a366798225
Inauguran Feria Deportiva de Centros Comunitarios 2026
captan_ataque_donde_muere_menor_apodaca_6160e9cb6b
Captan momento del ataque donde muere menor en Apodaca
dia_internacional_de_la_mujer_98084cf9ee
Hoy es el Día Internacional de la Mujer; su origen e historia
publicidad
×