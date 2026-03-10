Aplican Fase 1 de contingencia ambiental en Valle de México

La Comisión Ambiental de la Megalópolis activó la Fase 1 de contingencia ambiental por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), luego de que se registraran altas concentraciones de este contaminante durante la tarde.

A las 16:00 horas se reportó una concentración máxima de 159 partes por billón (ppb) de ozono en la estación Facultad de Estudios Superiores Acatlán, ubicada en Naucalpan de Juárez, Estado de México. Este nivel se ubica dentro del rango de Muy Mala calidad del aire.

La medida tiene como objetivo reducir la exposición de la población al aire contaminado y disminuir la generación de contaminantes en la región.

Condiciones meteorológicas favorecieron acumulación de ozono

El Sistema de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México informó que un sistema anticiclónico que afecta al centro del país se intensificó durante el día, lo que provocó estabilidad atmosférica, viento débil y formación tardía de nubosidad.

Estas condiciones permitieron una radiación solar intensa, lo que favoreció la acumulación de precursores de ozono en el aire. Además, se registraron temperaturas máximas cercanas a los 28 grados Celsius, lo que contribuyó a elevar los niveles del contaminante.

Recomendaciones para la población ante mala calidad del aire

Las autoridades recordaron a la población mantenerse informada sobre la calidad del aire y evitar exponerse a los picos de contaminación entre las 13:00 y las 19:00 horas.

Las recomendaciones se enfocan especialmente en infantes, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con enfermedades respiratorias o cardiovasculares.

Entre las principales medidas se encuentran:

Evitar actividades físicas y recreativas al aire libre entre las 13:00 y 19:00 horas.

entre las 13:00 y 19:00 horas. Suspender eventos cívicos, culturales o deportivos en ese horario.

en ese horario. No fumar , especialmente en espacios cerrados.

, especialmente en espacios cerrados. Consultar información de la calidad del aire mediante la aplicación “Aire” o canales oficiales.

Recomendaciones para reducir emisiones contaminantes

También se pidió a la población contribuir a disminuir emisiones mediante acciones cotidianas como:

Realizar trabajo a distancia y trámites en línea para evitar traslados.

y trámites en línea para evitar traslados. Evitar el uso de aerosoles, pinturas, solventes o impermeabilizantes .

. Cargar gasolina después de las 18:00 horas o antes de las 10:00 horas .

. Revisar instalaciones domésticas para detectar fugas de gas .

. Reducir el uso de combustibles en el hogar.

Vehículos que no podrán circular el 11 de marzo

Como parte de las medidas, el programa Hoy No Circula aplicará restricciones adicionales para el miércoles 11 de marzo, de 5:00 a 22:00 horas.

Deberán suspender su circulación:

Vehículos particulares con holograma 2 .

. Autos con holograma 1 cuya placa termine en 1, 3, 4, 5, 7 y 9 .

cuya placa termine en . Vehículos con holograma 0 y 00 , engomado rojo y placas terminación 3 o 4 .

, y placas terminación . Autos sin holograma, con placas foráneas o permisos provisionales.

Los taxis que tengan restricción dejarán de circular de 10:00 a 22:00 horas.

Vehículos y actividades exentas de la restricción

Quedan exentos de las restricciones los vehículos eléctricos e híbridos, unidades de emergencia, transporte escolar autorizado, vehículos para personas con discapacidad y motocicletas.

También podrán circular unidades destinadas a servicios médicos, seguridad pública, protección civil, transporte de residuos peligrosos y mercancías perecederas con sistemas de refrigeración.

Las autoridades ambientales indicaron que continuarán monitoreando la evolución de las condiciones meteorológicas y de la calidad del aire en la zona metropolitana, y emitirán un nuevo reporte informativo durante la noche.

